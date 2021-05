FESFUT hipotecó sus instalaciones por déficit en sus finanzas

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) hipotecó sus instalaciones de la colonia Escalón en febrero de 2020 para adquirir un crédito de 500 mil dólares como capital de trabajo, según demuestran documentos en poder de este periódico. El dinero debía servir para paliar un déficit financiero que rondaría los 600 mil dólares. Curiosamente, la institución saldó el préstamo en tiempo récord, haciendo un abono final de 421 mil 70 dólares con 62 centavos el 24 de febrero de 2021.

Para hacerlo, debió estirar los procedimientos que contemplan sus estatutos, solicitar una enmienda al acta de uno de sus congresos ordinarios y someter a aprobación de los asambleístas un presupuesto que no incluía el potencial ingreso de ese dinero a sus arcas.

Como principal justificación del déficit en sus finanzas, documentos de la FESFUT consignan dos datos: por un lado, un desbalance de 392 mil 583 dólares con 40 centavos provocado por la construcción de un hotel en el que empleó fondos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y por el otro, un saldo financiero en rojo de 415 mil 29 dólares con 55 centavos, según se desprende del acuerdo número 6 de la sesión de comité ejecutivo del 21 de octubre de 2019 y de documentos relativo al Congreso Extraordinario firmado por el secretario general Luis Pérez, el 14 de diciembre de 2019.

Aunque los documentos no establecen a qué se refería el comité con "capital de trabajo", su planilla mensual ya superaba los 100 mil dólares mensuales en ese momento; sólo en el mes anterior al Congreso la Federación invirtió en sus 111 empleados 106 mil 425 dólares con tres centavos. De ese total, 27 mil 777 dólares fueron sólo para pagarles su salario al seleccionador de ese momento, Carlos de los Cobos, y su hermano y auxiliar Sergio, que devengaban 22 mil 222 y 5 mil 555 dólares, respectivamente.

Además del inmueble en el que se alojan las oficinas, auditorio y otra infraestructura de uso deportivo, valuado en 12 millones 593 mil 257 dólares con 47 centavos, la sociedad de ahorro y crédito Constelación, que fue la que brindó el préstamo, contó como garantía con la cesión de seguro de daños por hasta un monto de 3 millones 199 mil 297 dólares.

Al cierre de esta edición, el titular de la FESFUT, Hugo Carrillo, no había accedido a brindar una entrevista a esta redacción pese a que se le envió una carta el pasado 26 de mayo solicitándole declaraciones ex profeso sobre este particular.

La principal materia de interés de este periódico es saber qué fuente de financiamiento le permitió finiquitar el préstamo de modo anticipado cuando según el mismo flujo de efectivo recogido por el analista de riesgos de la sociedad de ahorro y crédito Constelación, pese a que la FESFUT contemplaba un flujo de efectivo de 4 millones 756 mil 225 dólares con 59 centavos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, los egresos por un orden de 4 millones 469 mil 895 dólares con 46 centavos le dejarían en ese periodo un neto de operación de 286 mil 330 dólares con 13 centavos.

RECONOCIÓ EL DÉFICIT

El 13 de julio de 2019, en sesión ordinaria, el Congreso del Fútbol, órgano rector del balompié salvadoreño, conoció del déficit en las finanzas de la FESFUT y autorizó que el comité ejecutivo realizara las gestiones pertinentes para obtener un préstamo. "Pedimos a ustedes que quede en acta que nos autorizan a buscar un apalancamiento financiero. Por favor levanten la mano si están de acuerdo", fue la petición de los federativos a los congresistas. A la pregunta de Mario Indalecio Iraheta, miembro del Congreso, sobre a qué se refieren con "apalancamiento", Hugo Carrillo le respondió: "Nos referimos a buscar esa plata y como presidente me comprometo a que no vamos a tocar los activos de la Federación, me refiero a los que tenemos en La Paz, San Miguel, Ahuachapán y San Salvador".

A Carlos Josué Turcios, otro de los congresistas, no le quedó claro tampoco y preguntó al presidente "¿O sea que se van a efectuar préstamos a la banca?". "No le podría precisar en este momento", fue la respuesta. De todos modos, los delegados del fútbol votaron a favor de aquel "apalancamiento", en el entendido de algunos que no se tocarían bienes inmuebles.

Tres meses después, en sesión con los otros federativos, Hugo Carrillo les preguntó a sus colegas Emerson Ávalos, Juan Pablo Herrera, Ernesto Allwood, Wálter Reyes, Mauricio Arias y Américo Rodríguez "¿quién de nosotros se responsabiliza de empezar a buscar esas fuentes de financiamiento?" Uno por uno, los ejecutivos habrían considerado que Carrillo era el indicado por, entre cosas, conocer de la tramitología necesaria.

Carrillo actuó rápidamente y el 4 de diciembre de 2019 la solicitud de la FESFUT ya era materia de una opinión de la unidad de riesgos de la Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación. Ya en ese momento el plan era dar como garantía hipotecaria las 50 mil 778 varas cuadradas del terreno en la colonia Escalón, el edificio administrativo, el auditorio, la bodega, el edificio de monitoreo y clínicas médicas, el auditorio de usos múltiples, el de camerinos e hidroterapia, el albergue del atleta, y el hotel Villa Selecta.

Diez días después, en sesión extraordinaria, el presidente federativo planteó en un discurso con muchos grises lo que estaban por hacer, y consiguió la autorización para hipotecar los terrenos pese a que una decisión de ese calado no figuraba en la agenda del día.

No fue un congreso fácil para Carrillo, quien apenas entrando en materia debió solicitar a los participantes que aprobaran una enmienda al acta del congreso ordinario de julio luego de que su mismo vicepresidente, Juan Pablo Herrera, le dijera que no había quedado claro si lo que le estaban aprobando era un préstamo, un crédito o un patrocinio. "Y en otra parte del acta se dice que no se va a afectar los activos de la institución y en otra parte dice que sí", añadió Herrera.

Para que le aprobaran la modificación, Carrillo lo planteó de este modo: "corrijamos el acta, debe leerse que la Federación por medio de su representante legal realizará un préstamo en cualquier institución del sistema financiero".

Las inquietudes, no obstante, continuaron. El delegado Miguel Ángel Anaya volvió sobre el particular y preguntó "¿cuál es el monto, cuál es el plazo, qué garantías se van a dar de parte de la FESFUT?" Sólo entonces el titular de la institución reveló a los congresistas que el déficit entre la construcción del hotel y operatividad regular alcanzaba los 600 mil dólares. "Se tramitará un préstamo que se pueda cubrir en el menor tiempo posible, esperamos nosotros que si llegáramos a la hexagonal, esos son nada más supuestos, este comité puede honrar un préstamo", fue su argumento posterior, antes de pedirles que le autorizaran la gestión así como gravar alguno de los bienes inmuebles para garantizar el crédito.

En su intervención también reveló que la FESFUT, pese a que recibió 2 millones 250 mil dólares de la FIFA para la construcción de un hotel en sus instalaciones, reportó gastos complementarios por el orden de los 392 mil 583 dólares con 40 centavos; de ese total, explicó que $49 mil 147 dólares con 37 centavos fueron para el estudio de suelo, 92 mil 438 dólares con 54 centavos se fueron en camas, muebles, cortinas, televisores y otros para su equipamiento; y sobre otros 251 mil siete dólares con 86 centavos, no hubo más detalles en ese congreso.

Lo más curioso de todo lo dicho en ese Congreso fue cuando el delegado Alfredo Meléndez preguntó porqué, si ya se tenía la idea de hacer el préstamo, ese dinero no figuraba entre los ingresos del presupuesto 2020 que el comité ejecutivo quería que le aprobaran. "Es que el préstamo aún no se tiene y el presupuesto se envía a la FIFA, no se queda internamente con lo que vamos a manejar internamente (sic)", le respondió el presidente.

El desembolso de los 500 mil dólares fue efectivo el 28 de febrero de 2020. La FESFUT lo liquidó justo un año después, echando mano de 421 mil 70 dólares con 62 centavos sobre los cuales dos fuentes con reserva sostienen que se consiguieron con otro préstamo a un ente internacional, especie sobre la cual esta redacción no ha podido conversar con el presidente de la FESFUT.