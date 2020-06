FESFUT desestimó nota de reclamo del 11 Deportivo

La emisión de El Gráfico TV guardó muchos temas interesantes a discutir y analizar pero el que llamó la atención fue la respuesta por escrito que brindó la FESFUT al petitorio de la dirigencia del 11 Deportivo, quien solicitaba se revocara la decisión de fecha 29 de abril de retirarle el título de campeón de liga que le otorgó el mismo comité ejecutivo el pasado 20 de marzo y de paso el retiro de representatividad en la Liga CONCACAF.

"Es un compromiso moral de nosotros tocar este tema ya que habíamos insistido en que la FESFUT debía responderle por escrito, pero curiosamente el ente rector no ha respondido de manera pública dicha resolución", afirmó Villalta.

El Gerente de El Gráfico puntualizó su disconformidad sobre un punto en concreto dentro de la misma resolución federativa en contra de los intereses del 11 Deportivo ya que era innecesario "el tono sobre todo, me parece curioso donde señala algunas interrogantes en contra de la dirigencia del 11 Deportivo. Me parece que esa parte fundamentalmente tiene un tono inadecuado, innecesaria la manera en que el Secretario General se refiere a los dirigentes", indicó Villalta.

"Todo lo que se dijo en esa parte de la resolución parece que fuera algo personalizado, no es una institución con derecho para reclamar pero sin hacerlo personal", destacó Betancourt.

"Es importante señalar que la FESFUT sostiene que el título otorgado al 11 deportivo no era un derecho adquirido y esto podría abrir más a la discusión al tema", insistió Villalta.

"Estas preguntas se las hace la FESFUT al 11 Deportivo sin necesidad, me parecen retóricas porque el que lo declaró campeón fue la propia FESFUT", dijo Calderón.

"Sabemos que hubo más federativos en esa reunión federativa de acuerdo en no retroceder en dicha resolución de quitarle ese título que federativos a favor que se restituya ese título", dijo.

"La parte con la que me quedo es saber si fue consensuada la decisión del comité ejecutivo en decir que el 11 Deportivo debería ser el campeón dado el pasado 20 de marzo", destacó Diego López.

PABLO PUNYED Y SU SUPERCOPA

La mesa analizó temprano la enorme labor de Pablo Punyed, el seleccionado nacional que acaba de conquistar la Supercopa de Islandia con el KR Reykjavik, es su sexto título que consigue en el país nórdico y los panelistas tuvieron tiempo para desmenuzar su labor en Europa.

"Pablo ha triunfado en Islandia, es su sexto título en Europa", afirmó Eugenio Calderón sobre la actuación del seleccionado nacional quien logró con el KR Reykjavik su tercer título desde que llegó en el 2018 procedente del ÍBV.

"Me queda claro que (Pablo Punyed) es un gran profesional, es un talentoso jugador aunque hay que ver la calidad de la liga islandesa, hubo otros jugadores como Arturo Álvarez a quien le fue bien en Hungría, Nelson Bonilla fue goleador en Tailandia, hay que ver cómo se mueven estas ligas ya que hay que evaluar cómo es la liga islandesa", aseveró Diego López.

"El éxito no se basa en los logros en la temporada, se basa en la constancia y en los éxitos y que logras ser un buque insignia en una liga que no es la tuya", refutó Eugenio Calderón.

Sobre el tema, Marcelo Betancourt dijo de manera profunda que "lo que más me preocupa de Pablo Punyed es perder la oportunidad que él significa para mí, porque es una persona muy cercana al desarrollo del fútbol en Islandia; ellos le inyectaron el fútbol desde las escuelas y llevaron un proceso que los hizo clasificarse a una Eurocopa que no es una poca cosas y que él haya estado aprendiendo de ese legado le puede aportar mucho al fútbol salvadoreño", acotó.

Las palabras de Betancourt despertaron en Calderón otra opinión apoyado en las declaraciones del jefe editor de los deportes en La Prensa Gráfica.

"Candidatazo para que Punyed sea el próximo capitán de la selección absoluta porque se lo merece, lo ha trabajado, ha estado en los momentos que lo han apartado y cuando lo han llamado ha estado allí al frente", indicó.

"Quedamos que Pablo es un tipazo, que es uno de los grandes modelos de nuestro deporte, que muestra consistencia y que es un tipo que suma", agregó Villalta.

Sobre la interrogante que si Pablo Punyed es el legionario más ganador de esta generación de futbolistas las opiniones volaron por doquier.

"Creo que Jaime Alas ha ganado casi lo mismo en Guatemala, Larín ganó títulos en Costa Rica y México, posiblemente puede ser el mejor legionario. Si sumamos títulos sí debe ser Pablo Punyed", afirmó Diego López.

"Hay un jugador que también ha ganado mucho como Andrés Flores con el Cosmos de Nueva York, eso le valió para llegar a la MLS", aseguró Betancourt.

"Como jugador podemos poner a Arturo Álvarez, Pablo Punyed y Andrés Flores, como jugador y sus logros, para mí la liga de Islandia es mejor que la de Guatemala, el nivel no es comparativo, pero para mí Punyed es el último jugado que ha triunfado en Europa", refutó Calderón; a lo que Villalta afirmó que "he escuchado a muchos decir que si no hubieran castigado a los amañadores podríamos haber ido al Mundial, lo que puedo decir que de esa generación ninguno duró más de un año en una liga, fracasaron todos y de esta generación ha existido muchos talentosos, no digo que ésta es mejor que la anterior pero ha tenido más consistencia y disciplina, dejemos de edificar a tanta gente ignorando los vicios de formación que tenía, son grupos distintos y Pablo tienen un brillo especial porque ser seleccionado salvadoreño no es fácil, nunca he escuchado que él se queje o critique a alguien."

LA FUTURA APERTURA DE LA LIGA

Finalmente el último tema tratado en la mesa de discusión y análisis fue que poco a poco se van contestando las interrogantes que surgen de la probable fecha de inicio del torneo Apertura 2020 luego de las últimas disposiciones gubernamentales para reabrir la actividad económica, cultural, social y deportiva del país.

"Poco a poco se está mirando la luz ya que sabemos de manera no oficial que el fútbol no podría volver hasta llegar a la Fase 4, podría entrenarse en agosto pero no jugarse antes de septiembre, eso zaza con lo que la primera división ha estado trabajando en las dos propuestas que están planteando", indicó Villalta.

Los panelistas señalaron que hay cambios sustanciales en uno de esas dos propuestas ya que en el formato de tres cuadrangulares donde disputarán un mínimo de 16 juegos donde se jugarían dos hexagonales, los que se ubiquen entre el primero y sexto lugar y otro del séptimo al décimo segundo.

"Ahora que se sabe que el fútbol entra en una de las fases hay que señalar que sí tendremos que tener un protocolo sanitario", afirmó Villalta.

"La idea que tiene Hugo Carrillo es que sí se podría jugar con el 25% de aficionados, pero falta mucho que discutir", afirmó López.

"A mí no me hace ruido tener dos hexagonales, deberían tener un mayor roce todos los equipos de cualquier zona o de presupuesto u opciones para ganar el título, no me hace ruido esa especie de hacer una sub liga o liga de purgatorio como se pretende hacer", afirmó.

"Sería terrible tomar un formato donde no se le asegure a los jugadores estar jugando en al menos 15 partidos en esa fase", indicó Villalta.

Mirá aquí el debate completo: