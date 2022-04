FESFUT desestima acusaciones de acoso contra instructor arbitral

La FESFUT reaccionó a las denuncias que señalan a Rodolfo Sibrián, instructor de árbitros FIFA en la FESFUT, de utilizar su cargo para obtener sexo a cambio de ser designadas en partidos nacionales e internacionales, según una investigación del medio digital noruego Josimar Football.

En el reportaje subido por el portal noruego Josimar Fotball el pasado 14 de abril, el medio publicó una investigación sobre diversas denuncias de árbitros mujeres que señalan a Rodolfo Sibrían, instructor de árbitros FIFA en la FESFUT, de utilizar su cargo para obtener sexo a cambio de ser designado en partidos nacionales e internacionales.

El reportaje también detalla la falta de apoyo y aislamiento sufrido por la silbante Vilma Montes, que en agosto del 2017 denunció por acoso sexual y expresiones de violencia al ex árbitro internacional e instructor de FIFA y CONCACAF, Rodolfo Sibrián.

El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, mencionó que la institución realizó investigaciones al respecto en 2018 y también sostiene que la Fiscalía General de la República absolvió a Sibrián de dichas acusaciones, lo que le permite seguir trabajando en la federación salvadoreña. "Quiero dejar claro que sí dimos el tratamiento deportivo y tenemos una comisión disciplinaria que ve estos casos y al final hay una resolución", dijo el dirigente, aunque no reveló detalles de ese dictamen.

El presidente no mostró ningún documento que respaldara la absolución de la fiscalía. Consultada por este medio, la abogada que siguió el caso de Montes, Bertha María Deleón, sostuvo en su momento que no es preciso decir que Sibrián había sido absuelto sino que no se continuó con las diligencias judiciales y que si acaso ha pasado a archivo.

Mientras tanto, Marco Iraheta, abogado de Rodolfo Sibrián, quien también participó en la conferencia de prensa, consideró que "es un caso resuelto y finalizado. Toda la investigación realizada concluyó en el mismo resultado que se trata de una acusación falsa".



El representante legal además pidió al medio que llevó a cabo esta investigación que rectifique la publicación. "Le solicitamos al medio internacional que publicó esto que rectifique. Le damos 24 horas para hacerlo y les vamos a hacer llegar a todos cuál es el proceso para ser árbitro FIFA", dijo el abogado.

Según la acusación, presentada en la oficina de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR), Sibrián no solo acosó sexualmente a Montes de modo continuo entre 2014 y 2015, sino que saboteó su carrera luego de su negativa, desde su posición como entonces vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).



Rodolfo Sibrián se retiró del arbitraje en el 2007 y posteriormente se convirtió en Instructor CONCACAF y FIFA, por lo que trabajó en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica.