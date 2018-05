FESFUT convocó nuevos jugadores para el partido contra Honduras

El técnico mexicano Carlos de los Cobos y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunciaron esta tarde la nueva convocatoria de jugadores para el amistoso ante Honduras, que será este 2 de junio en Houston, Estados Unidos.

Luego que el Alianza confirmara que sus jugadores no estarían disponibles para el partido amistoso El Salvador contra Honduras, la FESFUT tomó a bien llamar un nuevo grupo de jugadores de la primera división salvadoreña y un legionario.

Estos son los jugadores convocados y que ocuparán el lugar de los aliancistas:

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO Henry Hernández Defensa Sonsonate Dany Torres Defensa Sonsonate Roberto Domínguez Defensa Santa Tecla Diego Chavarría Volante Sonsonate Edgardo Mira Volante Sin equipo Rodrigo Rivera Volante Sin equipo Efraín Burgos Volante Sin equipo Jorge Morán Volante FAS Dustin Corea Delantero FAS

Entre los nuevos llamados sobresalen Edgardo Mira, quien la temporada pasada militó en el Siquinalá de la primera división de Guatemala, y Dustin Corea, que también viene de jugar en el extranjero pero que la próxima temporada militará en el FAS.

Luego de ser presentado por la FESFUT, Carlos de los Cobos iniciará su trabajo esta semana. La selección debe viajar el viernes a Houston.

Hugo Carrillo, vicepresidente de la FESFUT, dijo que no habrán castigos para los jugadores del Alianza que no atendieron la convocatoria, puesto que el juego ante Honduras no es en una fecha FIFA y el equipo no estaba obligado a cederlos.

LOS QUE YA LLEGARON

Varios de los jugadores convocados asistieron hoy al Albergue del Futbolista y se pusieron a las órdenes de Carlos De los Cobos.

Entre ellos figuran Benji Villalobos, Edwin Sánchez, Bryan Tamacas, Xavier García, Edgardo Mira, Alexánder Larín, Diego Chavarría, Dany Torrez, Alexánder Mendoza y Diego Coca.

De los nuevos convocados esta tarde aún no se habían presentado Domínguez, Morán, Corea, Rivera y Burgos.