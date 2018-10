FESFUT confirma la cantidad de boletos vendidos para el partido de la selección

Si el juego de la Selección Nacional fuera hoy, el estadio Cuscatlán estaría semi vacío. El movimiento en la venta de los boletos sigue a paso lento.

Hasta el miércoles al mediodía se reportaba 464 boletos vendidos pero este jueves en la Fesfut se manejaba que estaba entre los 1,300 a 1,500 cuando la capacidad del estadio para ese juego es de más de 29 mil.

Hugo Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo de la Fesfut, comentó hoy: "Entiendo yo que van entre 1,300 a 1,500 boletos venidos, no tengo el dato exacto en este momento, no lo he visto porque hemos tenido problemas en el traslado de la información, pero más o menos por allí va y aprovecho la oportunidad para invitar a la afición a que acompañe a su Selección el próximo sábado en el estadio Cuscatlán, a las 8 de la noche".

Los aficionados pueden adquirir sus entradas en los kioskos de La Taquilla en Plaza de Cafés en Multiplaza y Metrocentro 7a. Etapa. Los precios son de $4 a $20 dólares para los adultos y de $2 a $10 para los niños.