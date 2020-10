FESFUT confirma elegibilidad de los hermanos Gil para selecciones nacionales

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Atilio Carrillo, aseguró en plática con EL GRÁFICO que FIFA respondió favorablemente en la última semana a la consulta hecha por FESFUT sobre la elegibilidad para selecciones nacionales cuscatlecas de los hermanos Christian, Brayan y Mayer Gil, nacidos en Colombia y nacionalizados salvadoreños, desde diciembre de 2019.

"FIFA recién nos respondió y nos indica que los tres hermanos son elegibles para selecciones de El Salvador. Pero de momento solo Mayer está convocado a la sub-20, porque tiene su pasaporte salvadoreño y su DUI. Nos hace falta ahora el registro migratorio que ellos han tenido y con eso solventamos. Luego, Brayan y Christian no tienen el pasaporte salvadoreño todavía. No lo han tramitado Son cuestiones que son muy particulares de ellos y como Federación tampoco podemos intervenir en asuntos particulares o personales de ellos", expresó el titular de la FESFUT en plática con EL GRÁFICO.

Se espera que en el llamado de finales de este mes, Mayer pueda estar a las órdenes del seleccionador sub-20, Ernesto Góchez. Luego, en el caso de Brayan, el seleccionador sub-20 de Colombia, Arturo Reyes, lo llamó de nuevo a ese combinado, para que trabaje en un segundo microciclo. El jugador fue claro en una entrevista con EL GRÁFICO en decir que hasta que no tenga con él los documentos salvadoreños no puede ahondar sobre la opción de jugar para El Salvador.

"Primero hay que tener los papeles (de El Salvador), algo que no tengo. Segundo esto debe salir publicado en el diario oficial, para que luego yo pueda ir a tramitar, mi DUI, mis documentos salvadoreños. De ahí parte todo. Hasta que eso no salga, creo que yo no podría dar una respuesta clara. Teniendo unos los documentos uno puede decir una fecha. Yo no tengo los papeles (salvadoreños) en este momento, entonces, no podría decir una fecha o tanto tiempo en específico", externó el delantero , quien ahora juega para el Alianza Petrolera, de la primera división de Colombia.

Caso Dueñas

Por otra parte, en el caso de Enrico Dueñas, jugador de 19 años que milita en el equipo sub-21 del Vitesse holandés, el presidente de la FESFUT indicó que será convocado para la sub-20 a cargo de Ernesto Góchez. "Enrico ya tiene su partida de nacimiento. Esperamos que cuando él venga podamos sacarle su pasaporte y DUI y así ya pueda ser 100 por ciento elegible. Esperamos convocarlo en el nuevo microciclo que va a tener la sub-20", apuntó Carrillo en charla con este medio.

Por otra parte, Carrillo dijo que ya están revisando las carpetas de entrenadores que próximamente podrían dirigir la selección sub-23. El federativo indicó que deberán decantarse por un nacional. Quien sea el escogido llegará para reemplazar a Rodolfo Góchez Pacas, quien fue separado del cargo a inicios del mes pasado. En ese momento, en FESFUT le indicaron que la razón de su despido se debía a temas de presupuesto.