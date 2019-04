FESFUT avisará a Fiscalía sobre sospechas de algunos resultados en jornada 20

El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, se reunió este jueves con presidentes de la Primera División para hablar sobre los triunfos de Sonsonate ante Audaz y de Firpo ante Chalatenango, ambos con el mismo marcador, 4-1. Cocoteros y firpenses están complicados con el tema de la permanencia de la categoría.

"Hubo resultados en la fecha de ayer (miércoles) que llamaron la atención. Pero como liga no tenemos nada concreto. Hay un procedimiento el cual se va a llevar a cabo. Pero es bien difícil dudar de un partido. Son situaciones que se dan. Eso no quiere decir que no se va a hacer nada a través de la Fiscalía. Pero eso lo va a llevar a cabo FESFUT dentro de su procedimiento", indicó Samuel Gálvez, dirigente de la Primera.

"Lo que se va a hacer es poner un aviso a la Fiscalía y que sea esa institución la que ponga sus ojos en esta situación. Ellos van a decir si se investiga o no. Nadie tiene pruebas. Todo es que dicen ", añadió.

Por otra parte, Gálvez dijo que tanto Audaz como Chalatenango, equipos perdedores de la jornada 20, están abiertos a que haya investigación en estos casos.

Ante eso, este medio buscó la versión del presidente de Chalatenango, Rigoberto Mejía. "Fue una reunión bastante extensa. Si aquí en la FESFUT hay ya precedentes de cómo hacer investigaciones sobre si existe algo raro en partidos o algo que no debió haberse dado, pues entonces que se hagan esos procedimientos legales que se tienen acá en FESFUT y nosotros estamos para colaborar con esto", apuntó.

Hubo debate en redes sociales sobre los marcadores. El portero del Sonsonate y el DT de Chalatenango opinaron.

Por otra parte, Mejía calificó de malo el juego de su equipo ante Firpo, tras perder por 1-4.

"La afición se fue molesta. No esperábamos ese resultado ante Firpo. Si hay que investigar, FESFUT sabrá cómo hacer los procedimientos. Yo lo que puedo decir es que ante Firpo fue un resultado raro, que no estaba en nuestra mente poder perder y muchos menos de esa manera", dijo el titular de la dirigencia norteña.

Mejía dijo que está para velar por los derechos del equipo. "Acá se está dañando a Chalatenango y por esas razones reclamo. Si se molestan por eso, lo siento mucho", apuntó Mejía.