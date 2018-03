FESFUT avaló venta de categoría de primera división al AD Chalatenango

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) autorizó a la primera división profesional la venta de la categoría del desafiliado Club Deportivo Chalatenango a la Asociación Deportiva Chalatenango, por un monto de 100 mil dólares, suma que deberá ser cancelada a más tardar el jueves 13 de julio.La FESFUT condicionó que este dinero servirá para pagar un porcentaje de la deuda que la junta directiva del CD Chalatenango adquirió con los jugadores durante el Clausura 2017 y puso el 21 de julio como fecha límite para que el AD Chalatenango se inscriba.Hugo Carrillo, vicepresidente de la FESFUT, se comprometió a emitir este mismo día el acuerdo federativo, no sin antes obtener el compromiso de Rigoberto Mejía, presidente del AD Chalatnango y alcalde del municipio norteño, de que pagaría los $100 mil el 13 de julio, sin prórroga.“Yo creería que esto está llegando a su final y hay suficiente personas representadas. Vamos a exigir que nos presenten los finiquitos de los jugadores que demandaron al CD Chalatenango. Queremos compromisos serios y que no se repita esta situación”, advirtió Carrillo.Carrillo advirtió además a Mejía que si el 21 de julio no presentan toda la documentación para inscribirse, no darán más prórroga, sin importar que días antes hubiesen pagado los $100 mil.