FESFUT autorizó inscripción extraordinaria para cinco equipos de segunda y tercera división

Por unanimidad de sus siete miembros, el directorio de la FESFUT acordó ayer revocar su propio acuerdo federativo de fecha 5 de enero donde ordenaba no programar partidos de liga a los equipos Apopa y Marte Soyapango de la segunda división y a San Jerónimo Nejapa, ADO y Santiagueño de tercera división por incumplimiento de requisitos de participación en el torneo Clausura 2017 y concederles una autorización extraordinaria para que presenten a más tardar el martes 31 de este mes dichos requisitos contenidos en el acuerdo 19 del pasado 2 de diciembre y que los equipos favorecidos no cumplieron en la fecha límite requerida (20 de diciembre).Además, deberán cancelar el próximo 31 de enero antes de las 4 de la tarde en la Tesorería de la FESFUT las respectivas multas que ascienden a un mil dólares ($1,000) para los equipos de segunda división y quinientos dólares ($500) a los tres equipos de tercera división.En el caso del equipo Apopa de la liga de plata, éste deberá pagar $2,400 dólares a raíz que fue sentenciado el pasado 19 de diciembre a cancelar $1,400 dólares al jugador Emerson Veliz por la demanda interpuesta por incumplimiento salarial.Si los cinco equipos favorecidos con este breve periodo extraordinario de cumplimiento de requisitos de participación del torneo Clausura 2017 no presentan la documentación requerida y no cancelan sus respectivas multas en la fecha estipulada en el acuerdo federativo serán desafiliados automáticamente.