FESFUT afirma que ya recibió el dinero para pagar estímulos a seleccionados de playa

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó que hoy recibió el dinero para hacer efectivo el pago de los estímulos económicos de los seleccionados de fútbol playa, aunque hasta las 7:00 de la noche de hoy los jugadores confirmaban que no habían recibido deposito alguno.

El pago de los estímulos se ha vuelto una molestia constante para los jugadores que han denunciado atrasos. Incluso la máxima figura de este deporte, Agustín Ruiz, optó por el retiro de la selección por esta situación.

Comunicado de Prensa, sobre pago de Estímulos Deportivos a favor de los jugadores y técnico que conforman la Selección Nacional de Fútbol Playa pic.twitter.com/03QXdlgB2G — FESFUT (@fesfut_sv) 5 de abril de 2018

“Este día se han recibido las transferencias económicas para cubrir los estímulos deportivos a favor de los jugadores y el cuerpo técnico que conforman la selección de fútbol playa”, indicó la FESFUT en el comunicado.

NO LES HAN DEPOSITADO

Rubén Batres, pívot de la azul playera, manifestó a EL GRÁFICO que en su caso solo el técnico Rudis Gallo le informó el miércoles que estuvieran pendientes de la notificación del pago.

"Ayer no dijo el profe Rudis que estuviéramos pendientes, pero yo no he podido ir porque estuve en mis actividades. A nosotros siempre el profe nos avisa", dijo Batres.

Darwin Ramírez, también seleccionado nacional, dijo que hasta las 6:30 de la noche de hoy no habían sido notificados de depositos en sus cuentas o de pagos.

La FESFUT también hizo mención a que ya se firmó el convenio de cooperación con el INDES con el que se ratifica la continuación del incentivo gubernamental a los seleccionados.

El INDES por medio de su presidente, Jorge Pérez Quezada, manifestó que el incoveniente en la erogación de los fondos era porque no se había firmado el convenio que avala la transferencia de dinero entre ambas instituciones.

En su cuenta de Twitter, el INDES informó que el miércoles sostuvo una reunión con la FESFUT para agilizar el trámite y la erogación. Según el instituto, la erogación hecha cubre el pago dle estímulo de enero hasta abril.