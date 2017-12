FESFUT adeuda noviembre y diciembre a Lara

Al inicio de esta semana, la dirigencia de la FESFUT indicó, por medio de su vicepresidente, Hugo Carrillo, que se adeuda el mes de diciembre al seleccionador nacional mayor , Eduardo Lara.

Ante eso, EL GRÁFICO buscó la versión del estratega cafetero, quien está de vacaciones en su país. De acuerdo con el timonel, la deuda no es solo de un mes, sino que de dos.

"Voy a hablar de este tema, porque ustedes me lo están consultando. En la FESFUT se nos adeuda noviembre y diciembre. No sé lo que ustedes, como medio, hayan hablado con los directivos de la FESFUT. Yo lo que puedo decir es solo la verdad. Antes de venirnos nos pagaron el mes de octubre antes de venirnos para Colombia. Nos adeudan noviembre y diciembre. Antes de venirme no tuve la oportunidad de hablar con ninguno de los directivos. Yo estuve en Juegos Centroamericanos de Managua y cuando volvimos, el presidente (de FESFUT) y no estaba", indicó Lara, desde Colombia, en charla con EL GRÁFICO.

Luego, antes de volver de Juegos Centroamericanos, hace 11 días, Lara indicó que se envió una carta al Comité Ejecutivo de la FESFUT para solicitar que se pusieran al día con el pago de su salario.

"Uno es extranjero y las cosas se le dificultan más cuando uno está por fuera. A nuestro regreso, esperamos hablar con los directivos'". externó el seleccionador nacional.

Por otra parte, desde inicios de este año, ha sido complicado para la FESFUT poder llevar las cuentas al día con Lara. Las razones brindadas por el federativo Hugo Carrillo es que la entidad rectora del balompié nacional no pasa por su mejor momento.