FESFUT-INDES: Las posturas sobre reformas a la Ley de los Deportes

El fútbol nacional no pasa por su mejor momento en lo administrativo por la controversia que han generado tanto la FESFUT como el INDES luego que el pasado martes la Asamblea Legislativa aprobara con 65 votos a favor reformar los artículos 59 y 153 de la Ley General de los Deportes donde obliga a la Federación de Fútbol a adscribirse al registro de las federaciones y asociaciones deportivas que está bajo la tutela del ente rector del deporte en El Salvador.

Dicha reforma ha incomodado al Comité Ejecutivo de la FESFUT al subrayar en un comunicado oficial que difundió que existe una injerencia del Estado al obligarlos a unirse a dicha Ley y que por ende la FIFA los podría suspender de toda actividad futbolística.

Al respecto, El Gráfico consultó a distintas personalidades ligadas al fútbol y conocer sus puntos de vista sobre el tema.

“El tema estriba en que la FESFUT señaló que algunos artículos de la nueva Ley General de los Deportes reñían con algunos artículos de sus Estatutos. Siento que nos hemos confundido en algunos aspectos dentro de la FESFUT porque la parte legal es una cosa y la deportiva es otra y no hay un control dentro de ella y eso es lo que están defendiendo, ambas partes, creo que no hay intención de intervenir y por ende no habría un castigo de FIFA”, afirmó el dirigente Pedro David Hernández, vicepresidente de Alianza y ex miembro de la FESFUT.

Por su parte, Carlos Carrillo, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, solicitó un diálogo de ambas partes que tenga como objetivo solucionar la situación.

"Espero que este problema se solucione por el bien del fútbol, que ambas partes arreglen eso y que piensen en los futbolistas porque seríamos los más afectados si hay una suspensión de FIFA”, aseguró Carrillo.

OTRAS OPINIONES

Entre otras personalidades del deporte nacional, el presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Eduardo Palomo no pudo brindar una postura 'ni institucional ni tampoco personal' sobre el tema.

"No puedo dar a conocer de forma ligera mi opinión sin antes profundizar en muchos aspectos ya que es un tema largo para discutir”, se excusó el dirigente.

A su vez, el dirigente Jorge Elías Bahaia, presidente de la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), se excusó de dar su punto de vista sobre ese tema al manifestar que “es un tema delicado el cual no me he empapado mucho porque he estado fuera del país en los últimos días. Leí algunas cosas al respecto pero me gustaría conocer más a fondo todo esto para dar a conocer mi opinión”, puntualizó.

Entre tanto, el ex árbitro escarapela FIFA, Elmer Arturo Bonilla, fue crítico contra la FESFUT al considerar que el Comité Ejecutivo pinta un panorama gris alrededor del fútbol que a su criterio no existe.



"Los artículos reformados de la Ley del Deporte no señala una injerencia, no existe una intromisión directa del Gobierno, la FESFUT no puede rehuir de los controles gubernamentales a que están obligadas las demás federaciones deportivas del país, pero siento que la FESFUT se equivoca en su comunicado, siento que debió dialogar a fin de gestionar que se les acepte entrar a la Ley pero solicitar algunas excepciones para no chocar con sus Estatutos, pero no lo hizo así y ha creado un escenario catastrófico alrededor del tema”, citó el ex réferi nacional sobre el futuro de nuestro fútbol.