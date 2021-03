FESFUT: “Andamos arriba de los 800 boletos vendidos”

La FESFUT informó que 9,728 boletos estarán disponibles para el encuentro entre la selección de El Salvador y Granada este 25 de marzo, la cantidad de entradas disponibles corresponde al 30% de aforo del estadio Cuscatlán según el máximo ente del fútbol salvadoreño. Además se mencionó que ya existe un “movimiento” en la venta de tickets en línea, donde se han vendido un aproximado de 800 boletos de manera virtual.

“Andamos arriba de los 800 boletos vendidos ”, expresó el secretario general de la FESFUT Luis Ernesto Pérez.

Por otra parte se mencionó que los aficionados podrán ingresar por medio de la generación de un código QR a través de la aplicación de Smart Ticket para poder agilizar la entrada de los aficionados al estadio Cuscatlán este 25 de marzo.

“Como es a través de un sistema electrónico hoy va a ser más rápido, dado que el usuario del boleto, como es través de lectura solo pasará el celular y rápido la lectura le va a reportar si es válido o no. (el aficionado)Ya no va a tener la oportunidad de estar recortando y guardando el boleto. Va a ser un tipo de trabajo de alguien que va estar tomando la temperatura el alcohol gel y otra persona solo leyendo (código electrónico) con rapidez”, indicó Pérez.

Cabe mencionar que los boletos para el partido entre El Salvador y Granada el 25 de marzo también se venderán en kioskos de Smart Ticket del centro comercial Galerías e instalaciones de la federación hasta el día jueves. Además se informó que se venderán tickets en el estadio el día del evento con excepciones a personas que tengan problemas con la lectura del código QR de su entrada el día del partido.Los precios de las entradas para el partido son: $10 general, $15 preferentes, $25 sombras, $30 tribunas y $40 platea.

“Hay dos formas ( de entrada al estadio ) : una que lo tenga a través del teléfono y la otra que tenga el kiosco y les entreguen un boleto de hoja y solo llegará con el boleto y lo entregará”, indicó Pérez.

Por otra parte, el secretario general de la FESFUT sentó un postura sobre una posible caída en la venta de entradas por la polémica salida de la selección de los jugadores de Alianza Henry Romero, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya.

“La afición está consciente del acontecer diario, la afición conoce la necesidad de que nuestro país sea representado dignamente. Si hubiese un sentimiento con rabia, de seguro en este momento no hubiésemos vendido un solo boleto, pero ya hay venta, ya hay movimiento. Las personas que van a llegar al estadio son conscientes que los hechos acontecidos no han generado una expectativa grande, pero también han aclarado las cosas que talvez en el pasado no se conocían no se sabían y pueden haber otras más que demuestran la felicitación y agradecimiento a aquellos jugadores que han aceptado estar en la selección independientemente su condición”,expresó Pérez.

Además, el subcomisionado de la Policía Nacional Civil Walter Guillén aseguró que ya se tiene un plan de seguridad autorizado para el día del encuentro. “ Se van a emplear 419 efectivo entre todas la unidades, la Delegación Centro, las Unidades Especializadas en armas y explosivos, la Unidad del Mantenimiento del Orden, la División de Control Migratorio y Fiscal, la División de Tránsito, todos ellos vamos estar en coordinación para el día del día D”, indicó.