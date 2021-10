FAS ya piensa en Platense

El campeón nacional volvió a los entrenamientos este martes luego de la victoria que obtuvieron ante Municipal Limeño el fin de semana.



FAS le puso fin a una racha negativa de no ganar y no convertir goles que arrastraba desde el inicio de la segunda vuelta. Kevin Reyes y Guillermo Stradella fueron los protagonistas de la victoria en casa y se afianzaron en la segunda posición del torneo.



"Contento por el resultado porque el equipo volvió a anotar. Nos estaba faltando la definición. Con lo que respecta al fútbol el equipo estaba teniendo un buen desenvolvimiento pero no con la definición y gracias a dios el domingo anotamos dos goles", dijo el técnico Jorge Rodríguez.



En cuanto al plantel, el técnico de FAS reportó que la mayoría de jugadores se encuentran listos para el choque en Zacatecoluca a excepción de Dennis Pineda y Guillermo Stradella quienes son duda para jugar en el Toledo Valle.





"Este día estamos recuperando a los jugadores. Denis (Pineda) estaba resentido desde la semana pasada, Stradella está un poco resentido del aductor pero son cosas normales y si ellos no pueden recuperarse tenemos jugadores para suplirlos",



Hay que mencionar que, el Platense logró triunfar en la primera vuelta por la mínima en el estadio Quiteño, siendo uno de los equipos que ha triunfado sobre FAS.



"Platense es uno de los equipos que nos ganó en la primera vuelta por lo tanto tenemos la oportunidad en esos 90 minutos que vienen de poder ganar y ver si somos capaces de extender un buen rendimiento", comentó Rodríguez.



En los últimos partidos del equipo santaneco, la titularidad en la portería la ha tenido Gerson López ganándole el puesto a Kevin Carabantes y comandado la tabla del portero menos vencido en lo que va del Apertura.



"Estamos contentos porque tenemos tres buenos porteros aunque Jonathan (Valle) todavía no ha jugado Gerson y Carabantes van comandado en los porteros menos vencidos aunque no le guste a algunos", remarcó el Zarco.



Por el momento FAS sigue siendo el equipo menos goleado del certamen con 11 tantos encajados. 15 goles ha recibido Alianza en el Apertura, quienes son el otro equipo con menos anotaciones en contra.