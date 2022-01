FAS y Once, por el protagonismo

FAS y Once Deportivo inician su camino en el Clausura 2022. Ambos equipos aspiran al mismo objetivo y tras no alcanzar los objetivos el torneo pasado; con planteles reforzados, la primera jornada servirá para medir fuerzas.



Entre ambos, uno de los más obligados a brillar es FAS. El cuadro santaneco mostró muy poco el mes pasado al quedar eliminado en penaltis ante el Chalatenango en los cuartos de final.



Quizás por culpa de los problemas administrativos, o no, lo cierto es que el rendimiento del plantel estuvo por debajo de lo esperado y parte de los problemas estuvieron relacionados con la falta de gol.



Jorge Rodríguez trató de reforzar el plantel con jugadores conocidos y ante los problemas económicos por los que pasa la dirigencia santaneca, que no quiere permitirse excesos para este campeonato.



Jefferson Collazos es el principal refuerzo en ataque. El colombiano, experimentado en el fútbol peruano, tratará de ser el referente goleador que FAS necesita en este torneo, aunque su rendimiento en el campo todavía es una incógnita y todavía está en duda su participación para la primera fecha.



No así el resto de refuerzos. Tanto el nacional Rodrigo Rivera como el colombiano Bladimir Díaz ya conocen el medio y son las apuestas que refuerzan la idea de un equipo con vasto talento que busca su punto de madurez en este campeonato.



Sobre el rival de la primera fecha, "Zarco" mencionó que "es un rival que conocemos bien y que ha venido trabajando bien en los últimos torneos y desde que volvió a la primera división".



Recordó que "es la primera fecha y los jugadores todavía no tienen el ritmo de competencia que esperamos, es muy difícil medir rendimiento tras una pretemporada corta pero el equipo está listo para competir".



ONCE, EN DEUDA

Once Deportivo también está en deuda principalmente porque durante los últimos tres torneos ha demostrado que puede pelear por el título pero se ahoga ante rivales de peso en las rondas definitivas.



Bajo el mando en esta ocasión del uruguayo Rubén Da Silva, el cuadro fronterizo se ha reforzado en todas sus filas con jugadores conocidos en el medio y con nuevos referentes extranjeros tras las salida de varios jugadores.



Melvin Cartagena se convierte para este campeonato en el referente en el mediocampo de los ahuachapanecos. Su juego frontal y su facilidad de visualización en el medio campo le permitió ser llamado por el técnico Hugo Pérez primero a la selección sub 23 y ha sido habitual en convocatorias.



Para "Polillita", su vuelta al fútbol salvadoreño es una oportunidad que no contemplaba a corto plazo pero se da en un momento en el que considera tener las herramientas para impulsar el juego de su plantel.



"Realmente todo fue muy rápido, me había vuelto a Uruguay porque no tenía equipo para dirigir en El Salvador tras mi salida de Santa Tecla, (todo esto) se resolvió en las últimas horas y contento de retornar a El Salvador con un Once Deportivo", fueron las primeras palabras del nuevo estratega.



A ellos se unen el defensor Kamoy Simpson y el volante Jabari Yero Hylton, ambos jamaicanos, que intentarán ser claves en este torneo. FAS y Once Deportivo vuelven al ruedo.