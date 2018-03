FAS y Alianza firman nuevo empate en el Quiteño en ida de semifinales

La tuvo Guerreño. El guaraní sustituyó a "Fito", pero en la primera que tuvo su remate se elevó, cuando estaba a bocajarro para definir. También el FAS quemó su último cartucho, con Fernando Castillo relevando a Torres, que se fue aplaudido.



Min. 72: Alexánder Larín dejó el engramillado de su exequipo y Juan Carlos Portillo lo relevó, en el club albo. Al 77', Carlos Aparicio relevó a Maldonado.



Min. 68: Julio Amaya sacó un riflazo desde afuera del área y casi le da vuelta al marcador. Antes, al 63', entró Luis Hinestroza por Cerén, en la escuadra blanca.



MIN. 59: Empató el FAS, gracias a un tanto anotado con de pecho de Teobaldo Torres. El colombiano terminó de dar dirección a un tiro de Stradella, que remató desde la parte izquierda del área.



Gol de Teobaldo Torres al minuto 60, para el 1-1 de #FAS contra #Alianza en el estadio Óscar Quiteño por el juego de ida de #semifinales del Apertura 2017. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 7, 2017 at 7:01pm PST

Min. 57: Zelaya mandó fuera un disparo con buen ángulo de tiro, tras un pase elevado. Los albos se veían más cerca de aumentar su ventaja que los felinos de igualar.



Min. 52: Cristiam Álvarez lanzó la carne al asador, al dar entrada a Rafael Burgos en lugar del volante Erivan Flores. Antes, Coloca atajó un remate al arco que se realizó en el centro del área, al 50'.

SEGUNDO TIEMPO - Min. 49: Matías Coloca salió a cortar una internada de Óscar Cerén en el área, tras un error de Néstor Renderos, quien le dio el balón al "9" blanco.

Goooool de Henry Romero para el 1-0 del Alianza contra FAS en el estadio Óscar Quiteño. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 7, 2017 at 6:28pm PST

Gracias a Farmacias Belén, te presentamos el XI Inicial con el que jugará C.D. FAS esta noche. pic.twitter.com/RNj3Ww9u0i — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) 8 de diciembre de 2017

La afición pone el color en el estadio Quiteño. En minutos comienza el FAS-Alianza A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 7, 2017 at 5:22pm PST

Este jueves se jugó la ida de semifinales de uno de los cruces más deseados del Apertura 2017, que acabó empatado. El Alianza se adelantó ante el FAS, con un cabezazo de Henry Romero, pero luego empató Teobaldo Torres.El tigre no contó con uno de sus jugadores estelares en ataque, el ariete gaucho Allan Murialdo, quien no fue titular ni apareció en el banquillo ante los aliancistas. Por parte del bando de Jorge Rodríguez, el DT blanco contó con todas sus piezas.Este fue además el partido número 232 entre fasistas y albos. Los santanecos han ganado 88, los blancos 72 y han empatado con este 72 veces. Mientras que en temporada regular los encuentros quedaron igualados 1-1, tanto en el Cuscatlán como en el Quiteño.aprovechando una jugada de balón parado al área local, y remató colocado a la meta fasista, aprovechando que nadie lo marcó. Y así culminó la primera etapa.Min. 42: El juego bajó en su dinámica y perdió verticalidad, pero ganó en juego fuerte.Min. 35: Hubo un fuerte choque entre Coloca y Zelaya en el área tras un rechace del cancerbero gaucho. El partido se puso parejo.Min. 30: Los santanecos solo necesitaron una para poner en aprietos a los albos. Un cabezazo de Teobaldo Torres, suplente de Murialdo, obligó a la estirada de García,. Antes, Coloca intervino por tercera vez ante la arremetida de los capitalinos.Min. 23: Tras un córner a favor de los tigrillos, Alianza armó una contra que culminó con una atrapada de Coloca, que quedó lesionado.Min. 22: Stradella fue atrapado en fuera de lugar en un mano a mano con Rafa García, arquero aliancista. Antes, Zelaya buscaba un balón que Matías Coloca, guardameta rojo, agarró en dos tiempos.Min. 11: Rodolfo Zelaya no pudo conectar un balón con veneno en el área fasista, debido a la intervención de un zaguero local que en última instancia se barrió.Min. 5: Los tigrillos, empujados por la hinchada local, comenzaron con intensidad, pero los albos también mostraron de arranque que no apostaban al empate en Santa Ana.para recibir a sus jugadores, pero el humo que generaron impidió la visibilidad en el escenario de los rojiazules. Y así el choque arrancó con diez minutos de atraso.Estas fueron las formaciones completas:En la alineación de Cristiam Álvarez, técnico santaneco, aparecieron como los delanteros iniciales el colombiano Teobaldo Torres y el argentino Guillermo Stradella.Así el ambiente previo al juego: