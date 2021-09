FAS visita al Marte y buscará el liderato del Apertura

Se llegó la última fecha de la primera vuelta del Apertura 2021 y en el último duelo de la jornada 11, Atlético Marte recibirá a FAS en el estadio Cuscatlán.



Ambos equipos cerrarán la primera vuelta en realidades diferentes, por un lado FAS se encuentra en segundo lugar y tiene posibilidades de lograr llegar a la cima de la tabla de la liga luego del empate del Alianza ante Jocoro en Tierra de Fuego.



El cuadro asociado lleva una racha de cuatro victorias al hilo y, luego de diez encuentros disputados, es el equipo que más goles ha marcado (junto con Alianza), con 22 tantos, y además es el combinado que menos anotaciones ha encajado, permitiendo solamente ocho en todo el certamen.



Los Tigrillos también cuentan con el sublíder de goleo, Luis Peralta, y el líder de asistencias, Guillermo Stradella.



Atlético Marte, por su parte, viene de encadenar tres partidos sin conocer la victoria y la última vez que obtuvo un triunfo fue el pasado 29 de agosto, hace casi un mes, ante Platense de visita; aunque los carabineros empataron en la fecha anterior frente a Once Deportivo en Ahuachapán.



Actualmente, el equipo capitalino iguala con once puntos a Santa Tecla en el octavo lugar y buscará seguir luchando por entrar entre los ocho equipos que disputarán la siguiente ronda del Apertura.



El problema del cuadro bandera es la falta de gol. Los marcianos son el tercer equipo que menos goles ha marcado, con un total de nueve tantos en 10 partidos.



A eso se le suma la falta de regularidad en el certamen, porque previo a esta racha sin victorias, los dirigidos por Nelson Ancheta hilvanaron tres victorias consecutivas; y antes de eso sumaron un empate y tres derrotas al hilo.



Si Marte quiere cerrar la primera vuelta con posibilidades de pelear por un pase a la siguiente ronda, tiene que empezar a ser más constante, sin embargo, el equipo santaneco no es un equipo al que se le pueda vencer fácilmente, incluso Ancheta reconoció el buen nivel que tiene en este torneo su próximo rival.



"Es un equipo difícil, no podemos hacer un mal partido ante FAS, sabemos que es de los mejores equipos del torneo pero hay que aplicarnos", comentó el técnico del conjunto bombardero.



FAS pasa por un gran estado de forma, aunque su director técnico, Jorge “Zarco” Rodríguez, expresó que todavía no se ha conseguido nada a pesar de sumar la misma cantidad de puntos que en el certamen anterior, torneo en el que consiguieron el campeonato.



"Por el momento hemos hecho los mismos puntos que en el torneo anterior a estas alturas del campeonato, es importante resaltar eso porque pese a las cuatro victorias consecutivas el equipo por ahora no ha conseguido nada", comenzó Rodríguez.



Desde que el conjunto bandera lograse una plaza en la primera división del país en 2020, se ha enfrentado en dos ocasiones ante el cuadro asociado, y fue en la segunda fase del Clausura 2021. En el primer partido, los santanecos obtuvieron el triunfo en un partido intenso que finalizó con un marcador de 4-3. En el siguiente duelo empataron por la mínima.