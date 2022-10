FAS va por la remontada ante Dragón

FAS deberá hacer valer su condición de local ante Dragón si quiere clasificar a las semifinales del Apertura 2022 en un partido en el que el Quiteño podría jugar un papel importante en la vuelta de semifinales.



El cuadro santaneco cayó por 3-2 en el Barraza. El resultado le obliga a ganar por diferencia de dos goles para acceder a semifinales de forma directa y dejar en el pasado lo ocurrido en San Miguel.



Y es que la actuación arbitral dejó al cuadro santaneco sin un gol que pudo significar el empate en el partido y la serie pintaría de un color distinto.



Dentro de la dirigencia santaneca incluso se habla de interponer una queja ante CONCACAF por lo sucedido y al verse afectados con una decisión que podría influir en la eliminación del equipo tigrillo.



Pero en FAS no ponen excusa. El técnico Octavio Zambrano confía en que su equipo pueda interponerse y mostrar su mejor versión este domingo en el cubil felino.



"Nosotros hicimos todo para ganar y ganamos en realidad porque tenemos hoy el beneficio de las tecnología que nos permite referenciar una jugada. En dos situaciones del partido nosotros hicimos un gol legítimo. Aquí hay algo muy raro, uno no termina de entenderlo, es tan claro como el agua, tendrían que entrevistar a los árbitros porque no es la primera vez, no existe preparación para este tipo de manipulación", dijo un molesto Zambrano.



Concluyó que "nosotros vamos a estar listos. Este equipo ha ido contra todo y contra todos y continúa así. Nosotros vamos a ir al Quiteño con todas las ideas de remontar este marcador injusto".



NO SE DUERMEN



Marvin Benítez, técnico del Dragón, aseguró que no irá a guardar el resultado en el Quiteño, por lo que espera que esperan una tarde especial para el plantel.



"Nosotros no vamos a especular, nosotros vamos a ir a jugar al Quiteño sin ningún temor, siempre creemos que vamos a enfrentar a un gran rival y será lindo porque el estadio estará lleno", añadió.



"Tenemos que poner los pies sobre la tierra, sobre todo porque no se ha ganado y que la serie está abierta. Los medios siempre ponen a Alianza, Águila y FAS como favoritos, nosotros no somos favoritos, pero vamos a ir con humildad sabedores que no hemos ganado nada y que será más duro que este", concluyó.