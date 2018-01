FAS todavía no cierra la plantilla

Cristiam Álvarez, técnico de FAS, es claro: aún tiene la esperanza de fichar a un jugador más, tras frustrarse la contratación de Dustin Corea, pero tampoco corre contra el tiempo para definir esa situación.

Álvarez sostuvo que por el momento únicamente valora las opción de completar la plantilla santaneca con un último fichaje, pero agregó que tampoco hay certidumbre sobre cómo terminará esa cuestión.

“Desde el momento en que pudiéramos nosotros incorporar a gente nacional, podría ser alguien que esté jugando afuera. Podría incoporarse alguien, no dejamos cerrada la posibilidad”, afirmó el técnico tigrillo.

El técnico fastaneco no quiso revelar nombres, pero sostuvo que tiene en agenda algunos jugadores que podrían vestirse de tigrillos en los próximos días, previo al cierre de inscripciones en la primera división.

“No me gustaría adelantar nada, porque ya no se nos cayó lo de Dustin y lo de otros jugadores. Pero no quiero cerrarlo. Pero también dependemos de la junta directiva y el presupuesto que se maneja”, afirmó el estratega santaneco.

“Tampoco es que yo esté solicitando urgentemente a alguien más. Si se puede, se va a inscribir a alguien más. Si no, no”, apuntó.