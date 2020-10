FAS, sin margen de error en CONCACAF

Terminó la espera para FAS y este martes debe encarar fase previa en LIga CONCACAF, a un partido, contra Managua FC, de Nicaragua. Los tigrillos llegan a este juego con los pies hinchados, tras perder dos juegos al hilo en el inicio del Apertura 2020.

Por lo tanto, se vuelve urgente para los felinos quedarse con un triunfo que a estas alturas sería como un bálsamo. Se medirá ante un Managua que llega de perder la final de Copa Nicaragua, por 1-0, ante Diriangén, el pasado miércoles en la capital chocha.

FAS no tiene peros para encarar esta serie ante Managua. CONCACAF, como entidad rectora del balompié regional, en medio de una pandemia por coronavirus, lo puso a jugar en el Cuscatlán, un solo partido, ante Managua FC. Si los tigrillos superan a los nicas, pasarán a octavos de final. Lo único que los asociados no tendrán para ese compromiso será el calor de su afición, dado que para evitar complicaciones con el covid.19 no habrá ingreso de aficionados al partido. Pero, por lo demás, el conjunto santaneco tiene todo de su lado para superar este escollo.

Pero, desde la mirada de jugador, el zaguero central de los tigrillos, Raúl Renderos, cree que no va a ser fácil ante Managua, que ha tenido un paso regular en los últimos años en el balompié nicaragüense.

"En esta competencia, todos los rivales son difíciles. La gente y el periodismo lo pueden ver fácil, pero hay que jugar este partido. Por el papel o por historia se puede decir que es accesible, pero será completamente difícil. Estamos trabajando para poder llegar bien al partido de CONCACAF. El objetivo es avanzar", apuntó el central fasista que no podrá estar disponible por lesión.

Pero en lo que sí adelanta juicios el zaguero del conjunto santaneco es en el recurso humano. Para muestra, un botón, para esa competencia regional y el Apertura 2020, FAS llevará en su filas en ataque al colombiano Raúl Peñaranda y el paraguayo, Diego Areco, máximo anotador en las once fechas del Clausura 2020.

"Será complicado,así es a escala de CONCACAF. Tenemos un gran equipo y por ende mucha confianza de que podemos ser protagonistas en esta CONCACAF", dijo el zaguero central en charla con EL GRÁFICO.

Si FAS accede a octavos de final, tendrá como rival a Olimpia, de Honduras, uno de los planteles protagonistas a escala regional. Pero Renderos quiere ir paso a paso y no quiere poner su vista adelante ahora en una posible siguiente fase, debido a que aún no han superado el escollo que les supone Managua FC ahora.

No regala nada

Por su parte, el volante español de Managua, Pablo Gállego, no cree que haya una diferencia abismal entre la liga nica y las del resto de la región. Por lo tanto, el ibérico cree que es una empresa factible poder hacer un buen trabajo ante los asociados este martes por la noche, en el estadio Cuscatlán.

Sin embargo, Gállego cree que es una desventaja palpable a leguas jugar esta serie a un partido y en la cancha del que tiene mejor posición ante CONCACAF. Elaboró algunas críticas a este sistema que CONCACAF empleará en medio de una pandemia por coronavirus.

"Esta regla es un poco absurda, que favorece al club más grande. En otros países se juega a un solo partido y en casa del más débil, pero bueno así lo decidió CONCACAF. Creo que a CONCACAF le interesa que estén los equipos más poderosos. Contra eso no podemos hacer nada. Toca pelear bajo las condiciones que hay. Imagino que México y Estados Unidos son muy guapos y no les gusta venir a jugar a estos países. Les gusta ir a jugar contra los mejores equipos y a los mejores campos. Esta es una norma para quitar de en medio rápido a los equipos de países humildes", aseguró el volante ibérico en plática con EL GRÁFICO.

Por otra parte, sobre, FAS, Gállego dijo que ya tomaron apuntes de lo que puede mandar a la cancha el timonel Jorge "Zarco" Rodríguez. Tienen mayor referencia del ataque del conjunto santaneco.

"Conocemos a Areco a Peñaranda. FAS tiene jugadores para un medio campo muy dinámico, fuerte. Sabemos cómo es el estilo de FAS, cómo le gusta jugar. Sabemos de la calidad de jugador que es Raúl Peñaranda. A partir de eso vamos a intentar preparar el partido", indicó el jugador de Managua FC.