FAS se hará cargo de la lesión de Alex Mendoza

Todo estaba listo para que Álex Mendoza jugara en el Universidad de El Salvador (UES). El FAS lo puso como transferible, Efraín Burgos lo quería y la directiva escarlata estaba de acuerdo con su incorporación. Pero una lesión echó todo por los suelos.

El zaguero sufrió una lesión grave durante los entrenamientos con la selección mayor y por ello decidió no firmar con los escarlatas. Se mantendrá con el FAS, equipo con el que aún tiene seis meses más de contrato.

“A raíz de mi lesión no firmé nada con la Universidad porque no era justo que ellos corrieran con los gastos de lo que estoy pasando, porque no es responsabilidad de ellos”, expresó el zaguero.

Mendoza sufre una hernia discal en su columna vertebral y, según estimaciones del mismo jugador, estaría fuera de las canchas por un período de dos a tres meses.

“Hablé con el profesor (Efraín) Burgos que no me parecía correcto firmar con ellos si yo estaba lesionado. Estoy a la espera de someterme a la cirugía”, explicó.

Para suerte del jugador, todavía mantenía seis meses más de contrato con el FAS. “La dirigencia del FAS se encargará de los gastos de mi lesión, eso es lo más importante ahorita. Es una lástima porque también me perderé la Copa Centroamericana con la selección. Si todo hubiera estado bien hubiera firmado con la U, pero las lesiones no respetan nada”, lamentó el seleccionado nacional.

Aún no hay una fecha clara para su operación porque debe esperar el proceso que realizará el equipo tigrillo para su tratamiento, pero confía en la dirigencia felina.