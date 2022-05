FAS, resignado al sexto puesto del Clausura 2022

El FAS no ve una en la segunda vuelta del Clausura 2022 y sigue generando más dudas que respuestas en la recta final del torneo.



El cuadro tigrillo sumó una nueva derrota en el Quiteño, la cuarta en el presente torneo y dejó escapar la oportunidad de luchar por el cuarto puesto en la última fecha ante Platense.



Ambos equipos llegaban ungidos por la victoria pero terminó pesando más el ímpetu de los pamperos que quieren el último boleto a cuartos de final.

REACCIONES:



" Fue un partido duro, teníamos la convicción de sacar un buen resultado pero lamentablemente no se dio. Ellos corrieron bastante, sabemos que se están jugando la última carta para meterse", comentó Roberto Chen, jugador de FAS.



Tanta es la mala racha de los santanecos que el gol del partido fue un autogol por parte de Erivan Flores quien trató de bloquear un centro por izquierda pero terminó alojando el esférico en su portería. "El juego se define en una jugada inoportuna, un autogol".



Con la derrota, FAS se quedó con 27 puntos y ya no puede alcanzar a Platense en el cuarto puesto y solo puede llegar al quinto lugar si logra vencer a los viroleños y Metapán no gana ante Marte en la última fecha.



"Ya no podemos optar a ser cuartos. Hay que tratar de cerrar en la mejor posición posible y quedar quintos si se puede", explicó el defensor tigrillo.



Hay que mencionar que el equipo de Jorge "Zarco" Rodríguez volvió a tener ausencias en realción a su cuadro titular y algunos reservistas tuvieron que salir al campo para llenar esos huecos.



"Siempre es importante tener al grupo completo. Por distintas razones tenemos ausencias por lesión, sanción y otros compañeros que están en la selección perp de todas maneras el grupo está capacitado", agregó el jugador panameño.