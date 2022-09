FAS rescató el empate ante Metapán

FAS apostó por las rotaciones y casi lo paga caro. Un gol de Stradella a pase de Luis Mendoza sobra lo último salvó el empate tigrillo 2-2 en el derbi santaneco ante un Metapán que estuvo cerca de llevarse el triunfo. Ambos equipos mantienen su invicto en el campeonato

FAS tambien lamentó la lesión de Camino Salazar cuando más desequilibrio llevaba en el encuentro. Los tigrillos quisieron remediar la situación y sobre el final igualaron y salvaron su invicto en un partido que no decepcionó en el cierre de la jornada de sábado.

El técnico Zambrano se quejó el pasado jueves tras la victoria contra Santa Tecla por el poco tiempo de recuperación para sus jugadores y esa molestia se evidenció en su once titular. El estratega sudamericano hizo rotaciones en su once ante un rival que no se guardó piezas para el derbi santaneco.

Omar Mejía no contó con Óscar Cerén por lesión pero el resto de sus nombres han sido los habituales tras dos fechas. En casa, las condiciones del campo le favorecían y los caleros querían explotar los extremos para hacerle daño a la sólida línea defensiva tigrilla.

Comienzo enrredado. FAS no tenía la posesión pero Metapán con la pelota tampoco tenía profundidad y sumado a la malas condiciones de la cancha por la lluvias, el partido empezó con trabas pero a los de casa les bastó un error en la defensa rival para tomar ventaja en el marcador.

Al 20', tras una posesión del local, Carlos Salazar probó desde fuera del área y un rebote en un defensa tigrillo desvío el balón lo suficiente para el gol calero. 1-0 y Metapán aprovechaba su ligera ventaja.

FAS no tenía la posesión y tampoco encontraba en Pineda y Márquez a los hombres que pudieran generar peligro porque sus volantes interiores tampoco encontraban la posesión. Sandoval no desequilibraba y Flores junto a Rivera no podían encontrarle la pelota a Amaya y Ortega, que dirigían la media local.

Fue hasta que un contragolpe en 32 minutos permitió a Sandoval encontrarse con un pase de Márquez en el área para que el volante probara a marco y el balón no pudo ser contenido por Pleitez para el 1-1 del partido con un FAS que en medio de las dificultades aprovechaba la más clara.

El cuerpo técnico entendió que tenía que mover sus piezas trás el tanto. Camilo Salazar ingresó por Wilma para tratar de desequilibrar por derecha y Stradella por el desconectado Erivan para tratar de recuperar la media cancha.

VENTAJA CALERA

A los cambios de FAS se sumó el "Quick" Mendoza. los santanecos querían aprovechar el golpe de moral que significó el tanto del empate cuando el local mejor jugaba. A la apuesta ofensiva también respondió Omar Mejía con una línea de tres y un hombre más en el mediocampo. Luca Orozco y Leandro Martin fueron la apuestas.

Mendoza tuvo la más clara al 56' tras un pase filtrado de Stradella perdonen el mano a mano, Óscar Pleitez logró meter la mano a tiempo para evitar el tanto. cinco minutos después Metapán respondió con un mano a mano de Byron que el delantero mandó afuera. pudo ser el de la ventaja.

Pero el gol calero llegó. al 77' una pérdida de balón por izquierda del recién ingreso Kevin Ardón permitió que Metapán armara la contra y Cristian Aguilar la mandó al fondo de la portería. Otra vez el visitante nadaba contra corriente.

Fue a tres minutos para el final que apareció un pase filtrado perfecto del "Quick" para Stradella y el atacante, con todo el espacio y el temple, anotó el 2-2. Partidazo en el Calero y un punto para cada equipo