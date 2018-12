FAS recupera los goles antes de llegar a semifinales

FAS se sintió como en casa en el Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán. No tuvo su barra organizada a favor, pero los que llegaron arroparon al equipo tigrillo y celebraron el pase a semifinales, donde enfrentarán al bicampeón Alianza.

Ya eran tres partidos seguidos sin gol para FAS. No llegaba ese

festejo desde el juego ante Audaz. Pero David Rugamas y Dustin Corea aparecieron justo a tiempo.

Para el primero de ellos fue un gol especial. Rugamas anotó el primero con la camiseta tigrilla en el Apertura 2018 y al final del partido dijo: "Dios quiso que fuera así con un partido como este. Antes tenía las ansias de marcar y me sentía un poco frustrado por no hacerlo pero ahora lo disfruto, este gol lo recordaré siempre. El tema de los goles es algo que uno tiene que intentar manejar, la paciencia y el trabajo es lo que hace la diferencia".

El entrenador Erick Dowson Prado mencionó que el FAS ha superado muchos obstáculos, como no disponer de cancha propia en este torneo, además de no tener afición en varios juegos como local.

"Obviamente nuestro objetivo es pasar a la final. Así como respetamos a Isidro Metapán, respetamos al Alianza y trabajaremos lo mejor para posicionar al equipo donde se merecía. Este equipo ha tenido muchos problemas, cancha y afición, pero los méritos se han hecho", indicó Prado.

¿EN EL CUSCATLÁN O EN AHUACHAPÁN?

Al timonel de FAS se le consultó si pediría abrir la semifinal en Ahuachapán o el Cuscatlán. Dijo que respetará la decisión de la directiva.

"Tenemos que hablar en la noche con la directiva sobre dónde jugar porque la directiva ha hecho un gran esfuerzo para tener

al equipo al día. Uno tiene que escucharlos y saber qué decisión buscan y qué nos interesa en lo deportivo pero el equipo tiene mucho mérito de estar acá aunque haya gente que no quiera dárselo. Seguiremos creyendo", expuso.

También reaccionó sobre la racha corta de tres juegos sin goles que tuvo su equipo "Eso no me preocupaba porque el equipo había generado ocasiones de gol, hicimos mucho énfasis y habíamos trabajado en la definición, pero esto no es magia".