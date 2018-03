FAS recupera a Murialdo para la jornada 14 del Clausura 2017

El atacante Allan Murialdo volverá a la convocatoria del FAS luego de pagar dos partidos de castigo por expulsión.De acuerdo con Emiliano Pedrozo, técnico interino del FAS, la incorporación del ariete argentino llega en un buen momento.“Lo recuperamos cuando él ha estado haciendo un trabajo por separado que le está ayudando a poder explotar mejor sus cualidades”, afirmó Pedrozo.Murialdo salió expulsado, con tarjeta roja directa, en el partido ante Santa Tecla, el cual se disputó el 9 de marzo en el estadio Óscar Quiteño, por lo que tuvo que pagar dos juegos de castigo.Sobre su posible retorno a la titularidad, el sudamericano declaró: “Afuera se sufre más. Los compañeros han respondido en la cancha ante rivales que han sido complicados. Ante Alianza consiguieron una victoria que era necesaria”.El próximo miércoles, Allan Murialdo regresará al Sergio Torres Rivera para enfrentar al Luis Ángel Firpo, su exequipo en primera división. Vistiendo la camiseta de los toros, disputó 667 minutos y anotó un tanto.“Sabemos que será un partido difícil. Firpo viene de una derrota, pero tiene un buen equipo en todas sus líneas. Vamos a estar enfocarnos en no cometer los errores que a veces cometemos para hacerlo de la mejor manera”, subrayó.En el presente actual, Allan Murialdo suma 435 en seis partidos, en los que ha aportado con dos tantos a las causas del cuadro asociado. Desde su perspectiva, hay anhelo por redoblar la cuota goleadora.“Satisfecho no me siento nunca. Siendo delantero, quiero hacer más goles todavía. Espero el miércoles se den y podamos sacar los tres puntos”, exteriorizó Murialdo.Ante la baja por acumulación de tarjetas de Erivan Flores, Pedrozo señaló que los llamados a ocupar el puesto son Ricardo Orellana y Carlos García.“El equipo funcionó bien el fin de semana. Trataremos de hacer lo menor de retoques posibles. Hay que ver también cómo van evolucionando algunos que salieron con golpes”, declaró el interino.