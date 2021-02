FAS no pudo fichar segundo colombiano y busca reemplazo 

El gerente de FAS Fredy Vega confirmó a El Gráfico que el equipo tenía contemplado fichar a un defensa cafetero, pero la contratación se vino abajo a última hora.

“Se cayó la contratación, ya no se pudo concretar y ya estamos buscando opciones ya. Creo que al jugador le salió una mejor oferta laboral al jugador, entonces esa es la fuerte demanda, una mejor oferta a la que había arreglado con nosotros, que ya estaba arreglado y que de repente dijo ‘ya no voy’, y ya no vino”, indicó Vega.

Por el momento, FAS sigue acoplando sus nuevas piezas del plantel para este Clausura 2021. El pasado jueves fue presentado el primer fichaje extranjero de los tigrillos: Carlos "Gullit" Peña. Este lunes se hizo oficial la llegada del delantero colombiano Luis Peralta como segundo refuerzo.

“El defensor ya no será el colombiano, no había firmado su contrato se cayó esa contratación por lo tanto mientras no tengamos nada oficial es difícil, en las próximas horas tomaremos la decisión para confirmar a un nuevo defensor”, amplió el técnico de FAS Jorge Rodríguez para el periodista Maurcio Rivas de YSKL.

Además, el gerente de FAS expresó que esperan anunciar al nuevo defensa extranjero en los próximos días.

“Esperamos que sea entre hoy y mañana. Tenemos un banco bastante grande de jugadores. Se especulan nombres y se dicen cosas, pero nosotros no jugamos con especulaciones. Hasta que tengamos algo firmado se va anunciar”, agregó Vega.