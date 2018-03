FAS no paró de trabajar durante al parón del Apertura 2017

#FAS #DaleFAS

Para alcanzar el objetivo tenemos que luchar en cada partido. Ganar la copa es nuestra obsesión y en octubre lo demostraremos pic.twitter.com/FtnOOzM97I — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) 3 de octubre de 2017

El FAS no ha parado de trabajar. A pesar del impase entre la primera división profesional y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) el equipo tigrillo laboró con normalidad durante toda la semana pasada y encontró una manera de no perder el ritmo.Esl pasado domingo realizó un interescuadras simulando el partido que tenían programado contra los pericos del Santa Tecla, en la fecha que fue suspendida, y esta semana realizarán uno más, previo a medirse al Isidro Metapán el próximo sábado.Así lo informó el entrenador auxiliar de los occidentales, el argentino Emiliano Pedrozo. "No hemos parado, trabajamos el sábado, el domingo, lunes y martes. El ruido, la presión estaba afuera, pero nosotros nos hemos mantenido unidos, trabajando con el grupo y esperando que todo se resolviera", dijo Pedrozo.El FAS había dejado de publicar hasta en sus redes sociales, pero este martes subió una nota en la que detalla los seis partidos que se le vienen en las próximas fechas, anunciando además que la meta es ganar, sumar puntos y avanzar a la siguiente ronda del torneo.A Emiliano Pedrozo le molestaron un poco las declaraciones del técnico del Dragón, Efraín Burgos, que dijo en rueda de prensa que le extrañaba que un equipo como FAS se echara atrás y jugara al pelotazo, después del compromiso que tuvieron en el cierre de la primera vuelta."Eso no es ético, no se puede meter en nuestro trabajo. Respetamos a Dragón, tiene jugadores con recorrido, pero no se puede hablar del trabajo de nosotros (entrenadores) así, no es ético", señaló.Finalmente, el entrenador se mostró complacido con el llamado de Raúl Renderos, quien en las últimas horas fue convocado por el técnico de la selección nacional, el colombiano Eduardo Lara."Bien por él, nos alegra, es un gran jugador, un gran capitán. Él quería estar con la selección, con Roca tuvo más protagonismo, pero ahora va a poder ser visto por Lara. Nos alegra", finalizó.