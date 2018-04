¿FAS nervioso ante el Metapán? Este fue el análisis tras el partido

El técnico del FAS, Cristiam Álvarez, aseguró que el Isidro Metapán jugó un partido muy bueno la noche de ayer, en el derbi de Santa Ana correspondiente a la jornada 19 del Clausura 2018, que terminó 1-1.

Según Álvarez, independientemente de la situación del Metapán en la tabla de clasificación, el derbi era una final para los jaguares y lo vivieron como tal.

"Fue un partido como lo habíamos esperado. Ellos jugaron muy bien las pelotas divididas. Cuándo hemos venido a jugar acá a Metapán, contra ellos, independientemente cómo se encuentren en la tabla regular, sabemos que para Metapán es una final y nosotros teníamos que estar acorde a eso", expresó Cristiam Álvarez.

"Nosotros también jugamos bien. Nos descuidamos en una pelota, eso nos hizo caer en un nerviosismo después del gol, aunque al final nosotros tuvimos un porcentaje alto de poder ganar el partido", agregó.

El pope nacional aseveró que no se fue del partido satisfecho pero está seguro de poder sacar un buen resultado en su próximo partido, ante Sonsonate.

"No vale si no se gana. Es por esto que no nos vamos satisfecho con el resultado y esperamos que en el próximo encuentro del miércoles podamos hacer un buen papel y revertir el marcador que conseguimos este día (ayer)" concluyó.