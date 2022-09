FAS mantiene la racha y vence al Once Deportivo

El FAS sumó su segunda victoria en el Apertura 2022 al vencer al Once Deportivo por marcador de 1-0 con un tanto del refuerzo para este torneo Camilo Salazar por la vía del penal, los santanecos se ubican líderes del grupo B.

Para ser un jueves y a una hora poco habitual (ocho de la noche), el público santaneco llegó en un número considerable al estadio Cuscatlán.

La primera ocasión de gol llegó a los seis minutos cuando en un tiro de esquina Camilo Salazar le puso la pelota justo en la cabeza de Yilmar Filigrana quien remató pero Alejandro Dautt salvó de buena manera.

Luis Mendoza tomó el balón en terreno de juego tigrillo y observó el movimiento de Filigrana quien con un toque se quitó a dos contrarios y condujo desde los tres cuartos de cancha de Once Deportivo hasta adelante del punto penal de los fronterizos. Sin embargo la pelota la estrelló en el poste derecho y a los 12' FAS desperdició la más clara.

Los de Santa Ana demostraron toques rápidos y desmarques claves para atacar, pero el último toque les faltó para irse arriba en el marcador. Al 18' Salazar tuvo otra chance que falló tras tirarle el balón al cuerpo de Dautt.

Nuevamente FAS al 24' tuvo otra oportunidad, esta vez Stradella en una jugada individual cedió para Ibsen Castro que remató flojo y fácil para que el arquero de Once Deportivo se quedara con el esférico.

La visita, se mostró poco clara en el ataque y poco tuvo el balón en media hora de partido para buscar hacer daño a la meta del arquero Gerson López, que ante la convocatoria de Kevin Carabantes a selección nacional tuvo su oportunidad bajo los tres palos.

Al 31', Mendoza realizó un cobro de tiro y vio el movimiento de Andrés Jaco que controló y fue derribado dentro del área. Jaime Herrera dictó el penal que Camilo Salazar anotó para el 1-0.

#LMF | ¡GOL DE FAS! Juan Camilo Salazar marcó desde el punto penal al minuto 33.



FAS 1-0 Once Deportivo



EN DIRECTOhttps://t.co/slTQajgZDb pic.twitter.com/1GkctJOy3G — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 23, 2022

El Once tuco rápidamente la oportunidad de revertir el marcador, Marcelo Díaz realizó una gran jugada e hizo un tiro centro que no pudo cerrar Melvin Cartagena en el segundo poste y al 37' no se empató el partido.

Con cuadro fronterizo que se animó después de la jugada antes mencionada, FAS tuvo la chance de aumentar la ventaja cuando Denis Pineda corrió sin marca en la banda izquierda y pasó para Salazar que quiso definir muy cerca del poste pero el balón salió desviado.

El Epílogo

El FAS salió con la misma actitud en el segundo tiempo con la que arrancó el partido, buscando las oportunidades para anotar más tantos que le dieran tranquilidad. Pero Once Deportivo mantuvo bien la pelota y comenzó a encimar sobre la portería de López.

Octavio Zambrano, técnico tigrillo, realizó tres modificaciones antes de los 56 minutos de juego. Mientras que el técnico del Once, Ernesto Góchez, no movió nada y por momentos se le vio sin respuesta para modificar algo.

El partido sobre 60 minutos tuvo una tónica distinta, los fronterizos tuvieron la pelota y encerraron a FAS que se apego a la velocidad de sus delanteros extranjeros.

Los santanecos tuvieron la chance de anotar el segundo, cuando Rubén Marroquin pasó para Kevin Ardon pero este no pudo conectar con el esférico y se desaprovechó la oportunidad.

Sobre 74 minutos de juego el partido se tornó con mucho contacto y faltas de parte de ambos equipos. El árbitro comenzó a sacar las tarjetas para bajar los ánimos.

Sobre el final y con un juego que perdió la lucidez del primer tiempo, Once Deportivo intentó sumar ese tanto que le diera el empate. FAS por su parte perdió el control de la pelota y no pudo incrementar la ventaja.