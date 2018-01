FAS le ofrece salario de $500 a Williams Reyes para que se quede

El delantero Williams Reyes confirmó que aún valora la posibilidad de fichar por FAS, debido a que la actual oferta que le ha hecho la dirigencia tigrilla no cumple con sus expectativas.

Reyes se mantiene entrenando con la escuadra tigrilla desde la semana pasada y hoy se apuntó doblete en un amistoso sostenido en Ciudad Arce, luego de recibir la invitación del técnico Cristiam Álvarez para tratar de incorporarlo al equipo de cara al Clausura 2018.

Pero ni sus goles ni su trayectoria han hecho que la actual dirigencia tigrilla le haga una oferta que llene sus expectativas. Por el contrario, la única que le han hecho la considera casi un insulto.

"Me mandaron un presupuesto, pero ni un muchacho (juvenil) cobra eso, para empezar. Me están ofreciendo 500 dólares, lo voy a hacer público. Igual, estamos aquí y cuando se me acerquen cuando debe ser, podemos hablar", expresó Reyes.