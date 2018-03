FAS jugará ante Alianza en el Cuscatlán, este jueves

En la interna del FAS no creen que jugar ante Alianza en el estadio Cuscatlán, y no en el Quiteño, sea un motivo de preocupación para su compromiso de la jornada seis.

El choque está programado para el jueves a las 7:00 de la noche y será el compromiso más importante de la fecha, pues el Alianza podría igualar el récord histórico de 33 partidos sin perder que ostenta el FAS desde 1979.

Cristiam Álvarez, técnico del FAS, considera que jugar en el Cuscatlán no es dar ventaja al Alianza, aunque admite que es una decisión que pasa más por lo económico y que resulta difícil de entender para la afición.

"Jugar es en Cuscatlán es quizá una situación difícil de explicar, porque al final estamos en la casa de ellos. Aunque administrativamente estamos de local, sabemos que el ambiente será generado por la gente de Alianza", declaró Álvarez.

El timonel dijo que el plantel intentará pensar solo en lo deportivo y preparar la estrategia sin importar dónde jueguen.

"En lo que nosotros nos vamos a enfocar es en lo deportivo. Intentaremos que lo mediático no juegue y hacer el mayor daño posible dentro de la cancha", añadió.

¿UNA MEJOR CANCHA?

El último partido entre FAS y Alianza en el Quiteño se jugó el 7 de diciembre del año pasado, en las semifinales del Apertura 2017. El equipo tigrillo batalló para poder jugar en su cancha, debido a que no tiene por el momento luz artificial y tuvo que alquilar una torre auxiliar que generó varios inconvenientes.

Ese partido terminó empatado 1-1, mismo resultado de la vuelta en el Cuscatlán. El global dio el pase al Alianza, que llegó a la final y fue campeón.

"No afecta jugar como local en el Cuscatlán. Quiérase o no, la cancha del Cuscatlán nos ha venido bien. Hemos sacado muy buenos resultados ahí y la verdad nosotros no pensamos si es ventaja para ellos o no. Nosotros estamos mentalizados en ir a hacer un buen partido y sacar los tres puntos", declaró Julio Amaya, volante fasista.