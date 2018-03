FAS jugará ante Alianza a las 7:30 p.m. en el Óscar Quiteño

El presidente de la Primera División Profesional, Eduardo Somoza, confirmó telefónicamente que el partido entre FAS y Alianza se realizará esta noche a partir de las 7:30 p.m. luego que la Comisión Evaluadora de Escenarios Deportivos de la FESFUT. De la cual él es miembro, aprobó la torre emergente de ilumnación.

“La petición de FAS para jugar esta noche en el estadio Óscar Quiteño ha sido aprobado por la comisión. Se me ha informado hace unos minutos que el juego será esta noche. Parece que ha existido un atraso por parte de la Secretaría General de la FESFUT para que manden el acuerdo por escrito a la primera división pero me he comunicado con (Mauricio) Zometa como miembro de la FESFUT y presidente de la comisión donde me ha confirmado que se ha autorizado el partido”, aseguró el dirigente de Pasaquina.

Representantes de la comisión evaluadora comprobaron esta madrugada que FAS cumpliera con el pedido de dicha comisión anoche de aumentar en cuatro metros la altura de la torre provisional instalada desde ayer para iluminar el sector nor poniente del estadio Óscar Quiteño.

“Se comprobó que FAS cumplió con lo pedido por nosotros como miembros de la comisión y que estuvimos anoche constatando el trabajo. Solo vamos a esperar que la FESFUT envíe la documentación firmada para oficializarlo en la liga, pero la autoirización para jugarse esta noche en el Quiteño es un hecho”, admitió Somoza.