FAS inició pláticas con Juan Barahona

El contrato del zaguero lateral izquierdo salvadoreño, Juan Barahona, con Sacramento de USL terminará el 30 de noviembre próximo. Por ahora, el defensor y su contratista, Rodrigo Lara, están a la espera de una oferta de Sacramento para poder tener continuidad con ese club, que busca ser parte, luego, del proyecto de expansión en la MLS. El nuevo torneo en la USL iniciará en marzo del próximo año.

Sin embargo, Lara confirmó en plática con EL GRÁFICO que de parte de FAS ha habido interés en quedarse con los servicios de Barahona para el Apertura 2020. "He hablado con Guillermo Morán, presidente de FAS, así es que hemos quedado a la espera de una oferta en firme de parte de FAS por Juan. FAS hizo ya los primeros acercamientos para poder incorporar a Juan a su equipo para el Apertura de El Salvador. Las pláticas de la directiva de FAS han sido directas conmigo", indicó Lara en charla con este medio.

Hace una semana, cuando se conoció que Barahona iba a finalizar contrato con Sacramento el próximo mes, Lara dijo que el jugador cuscatleco no le bajaba la persiana a ningún equipo de El Salvador, para retornar al balompié nacional. "No hay que descartar nada. Vamos a esperar la oferta por Sacramento y si no se da, pues él se va para El Salvador", dijo el contratista suramericano.

Pero si FAS logra pescar al jugador para llevarlo a sus filas, tendrá que presionar el acelerador hasta el fondo para inscribirlo. El libro de pases en el país cerrará el 13 del próximo mes. Después de ese día no se podrá adicionar jugadores a las listas, por ningún motivo. Con relación a la nómina de los asociados, el timonel Jorge Rodríguez advirtió con anticipación que aún tiene dos espacios en su nómina.

Barahona no juega en la primera división de El Salvador desde abril de 2019. En ese momento, desde Santa Tecla, dio el salto al conjunto de Sacramento. Estuvo dos temporadas en esa representación. Tuvo continuidad en la alienación de ese plantel. Luego, a escala de selección mayor, Barahona estuvo en Liga B de Naciones de CONCACAF el año pasado. Fue recurrente en las convocatorias del seleccionador mayor, Carlos de los Cobos.