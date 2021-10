FAS inicia con dos derrotas y sin gol la segunda vuelta del Apertura 2021

FAS no ha iniciado de gran manera la segunda vuelta del torneo Apertura 2021. Tras acabar la primera vuelta como líder del certamen, ahora el cuadro asociado se encuentra en el segundo puesto tras dos partidos, separado del primer lugar, ocupado por Alianza, por cinco puntos.

El equipo de Santa Ana ha acumulado dos derrotas de manera consecutiva y no ha marcado gol desde la fecha 11 ante Atlético Marte.

Antes del parón de selecciones por la fecha FIFA, los tigrillos visitaron el estadio Las Delicias para medirse a Santa Tecla. El partido terminó con una derrota gracias a un gol de César Flores. Kevin Reyes incluso salió expulsado de ese encuentro.

Para revertir ese tropiezo y lograr un resultado positivo ante su máximo rival Águila en el Clásico Nacional, el técnico Jorge “Zarco” Rodríguez hizo un cambio en la delantera; al estadio Óscar Quiteño entró al terreno de juego Clayvin Zúniga como titular en lugar de Luis Peralta.

También entró de titular el experimentado volante Guillermo Stradella y se fue al banquillo Eriván Flores. El resto del plantel era el mismo que jugó en Las Delicias.

Y es que el duelo en el estadio tecleño no fue un mal partido. El cuadro santaneco dominó buena parte del segundo tiempo, hubo llegadas del equipo local, pero los Tigrillos tuvieron varias oportunidades para empatar ese partido.

Para el duelo ante Águila, el gol cayó muy rápido en la portería que defendía Gerson López. En 11 segundos, Yan Maciel abrió el marcador y puso en ventaja al conjunto emplumado.

La situación del encuentro cambió; FAS se lanzó al ataque para buscar igualar el resultado ante un Águila que cerró espacios y tuvo a Benji Villalobos como la figura del encuentro.

El conjunto asociado logró generar varias ocasiones de gol, sin embargo no tuvieron precisión para conseguir el tanto del empate.

Para el timonel Jorge Rodríguez, el perder en los dos primeros partidos de la segunda vuelta sin marcar gol no es un mal momento comparado a otros momentos en los que, según él, “no han tenido fútbol”.

"Esto es distinto porque creo que el equipo dominó el partido, por lo que no es comparable a lo sufrido en otros momentos donde el equipo no tenía nada de fútbol, nada de juego. Por allí generamos muchas ocasiones de gol pero no concretamos y ellos (Águila) anotaron la primera que tuvieron y por eso son merecedores al final del triunfo", señaló.