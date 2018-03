FAS había pedido cambio de árbitro ante el Alianza

El técnico del FAS, Cristian Álvarez, mostró su molestia con la labor del árbitro central en el partido ante Alianza, Vicente Ruiz, pues consideró que echó por los suelos el trabajo que ellos habían hecho. Incluso reveló que habían pedido que él no pitara, pero no tomaron en cuenta su petición.

"Le mandamos una nota a la Comisión de Arbitraje (de la FESFUT) pero no hicieron nada. No queríamos a ese árbitro (Vicente Ruiz) en el partido, pero no hicieron nada. Ese árbitro nos ha dañado mucho, por eso mandamos la nota, pero nada. Ellos (Alianza) piden que no les manden a Chicas a los partidos y les hacen caso, pero a nosotros nada", se quejó Álvarez.

El entrenador reconoció que hubo algunos errores de su equipo, pero que el arbitraje influyó demasiado. "No podemos así, pero ahora sólo queda comenzar a planificar el trabajo de la próxima temporada en la que queremos mantener la base de este torneo", explicó.

SIENTEN QUE LES ROBARON

El volante Carlos Aparicio también lamentó el arbitraje. "Ahora no nos mandan al mejor árbitro del país (Joel Aguilar Chicas), pero nos mandan a ese tipo. No es llorar, pero siento que nos robaron. Todo el estadio lo vio. Comenzó el partido y le sacan la primera amarilla a Moscoso. Creo que los partidos también se ganan afuera", comentó Aparicio, claramente molestó.

A criterio del jugador, el FAS fue mejor que los albos. "Es válido ganar los partidos fuera, por el lado de nostros estamos satisfechos con lo que hicimos. Comenzamos ganando el partido y luego se vino ese penal y el empate. Fuimos el único equipo que puso a temblar a esos muchachos (del Alianza)", agregó.

Según el volante, el árbitro no los midió a ellos con la misma vara que a los albos. "No creo que ellos pasaron por sus méritos. A nosotros no nos midieron con la misma vara", finalizó.