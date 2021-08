FAS goleó al Santa Tecla y comenzó con pie derecho el Apertura

El campeón nacional FAS inició con el pie derecho en su ruta a revalidar el título ante un Santa Tecla que se vio superado en gran parte del partido a pesar de igualar en el marcador en el primer tiempo.



Kevin Reyes, Guillermo Stradella y Luis Peralta dictaminaron la victoria tigrilla en una tarde de buen fútbol por parte de los dirigidos del 'Zarco' Rodríguez que tuvieron oportunidades para golear al cuadro perico con un resultado más abultado.



El equipo occidental no dio oportunidad al cuadro de Da Silva y se estrenó de buena manera ante un estadio Quiteño que tuvo poca afluencia de público por el tema de la pandemia.



El partido se presentaba atractivo debido a que se trataba del debut del campeón nacional FAS en contra de su rival en las semifinales del último certamen como Santa Tecla.



El cuadro tigrillo presentó un once inicial con la base del torneo anterior salvo por la incorporación del zaguero central Rudy Clavel.



Por su parte el cuadro tecleo dirigido por Rubén Da Silva también mostró un equipo parecido al último enfrentamiento en el Quiteño con la variante de Fabricio Silva en el esquema principal.



El encuentro inició con dominio santaneco tratando de hilvanar jugadas de gol por medio de Wilma Torres quien tuvo la primera oportunidad a los cinco minutos con un disparo de zurda que se fue arriba de la portería tecleña. Un minuto después, el lateral derecho Ibsen Castro se animó a probar desde afuera del área y el balón se fue rozando el travesaño.



Nuevamente en una salida errónea del portero mexicano, el campeón nacional tuvo su tercera ocasión por medio de Stradella al ganar línea de fondo y mandar un disparo que retuvo bien Dautt.



La respuesta de Santa Tecla vino hasta el cuarto de hora con un tiro libre de Irving Herrera que desvió sobre la derecha el portero Kevin Carabantes.



Luego de unos minutos de fútbol intermitente en el medio campo, FAS logró abrir el marcador sobre minuto 24. Kevin Reyes aprovechó un centro por la derecha de Sradella y le ganó en el juego aéreo a Fabricio Silva para alojar su remate al lado derecho del portero Dautt que quedó sin opciones para detener el esférico.



A partir de ahí, Santa Tecla fue adelantando líneas a tal punto de igualar el marcador por medio de Marlon Cornejo. El volante izquierdo recibió un centro por el sector derecho de César Flores y con un gran gesto técnico, el volante de Tecla remató al ángulo derecho de Carabantes que se estiro lo más que pudo pero el disparo llevó potencia y colocación que incluso pegó en el travesaño.



SEGUNDO TIEMPO

Ya en la etapa complementaria, el equipo local volvió a tomar la batuta del partido y sobre minuto 55, Luis Peralta tuvo una clarifica ocasión al recibir un pase adentro del área pero no le dio la dirección adecuada ante la salida desesperada del guardameta Dautt.



Dos minutos más tarde, Stradella tuvo una llegada por derecha luego d en pase filtrado de Wila Torres pero no pudo batir al portero Dautt que mandó el balón al córner.



ASEDIO TIGRILLO

La tercera fue la vencida para Stradella, ya que sobre minuto 62 puso en ventaja a FAS con una jugada similar a la de minutos anteriores pero en esta ocasión fue Kevin Reyes quien asistió al argentino-salvadoreño para que este fusilara a Dautt que no pudo hacer mucho ante el disparo potente del jugador tigrillo.



El equipo del 'polillita' no tuvo tiempo para reaccionar y cuando ya alistado los cambios, nuevamente FAS hizo daño con la misma jugada por el sector derecho solo que en esta oportunidad Stradella decidió buscar el pase para que Peralta llegara a definir a puerta vacía.



Ya en los últimos minutos, fue un paseo por el campo de FAS que mostró su mejor versión creando jugadas por medio del recién ingresado Dustin Corea que trató de hallar su gol.



Así culminaron las acciones en el estadio Quiteño que volverá a ver acción este próximo miércoles cuando FAS enfrente a Jocoso adelantando la fecha número 3 por la Liga Concacaf.