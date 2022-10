FAS gana sufriendo ante Marte

FAS se llevó el partido por la mínima pero no convenció. El cuadro santaneco jugó casi todo el partido con uno más pero no se notó porque los dirigidos por Octavio Zambrano no tuvieron la calidad de juego y la cantidad de ocasiones que entre semana el estratega se jactó de generar durante la previa.

Marte fue un equipo valiente. a pesar de la expulsión de Adonay Sánchez, su volante creativo, el equipo no dejó de apretar y pelear la posesión en la segunda parte sin encontrar un premio quizás merecido frente a un equipo que volvió a lucir desconectado y sin pegada.

FAS encaraba el compromiso con varias ausencias. Las más significativas eran las de Guillermo Stradella en la médular, Rubén Marroquín en el lateral y Dennis Pineda en el ataque. Octavio Zambrano tuvo que rearmar sus piezas ante un Marte con Sergio Escudero como referente ofensivo ante la ausencia en la titularidad de Luis Peralta.

Bryan Landaverde volvía a una titularidad. Con pocos minutos encima y en su segunda convocatoria del torneo, el volante tenía que recuperar balones junto a José Portillo y desarmar a un equipo que sabía hacer daño de la media hacia sus extremos.

FAS trató en los primeros minutos de llevar las riendas del partido buscando pases en el interior con Camilo y Filigrana. "Chinchulin" la hacia de organizador para que su equipo de encontrara antes con el gol ante un Marte que esperaba con paciencia.

En 16 minutos la más clara fue para el local. Wilma Torres recibió con espacios por izquierda, probó a marco pero el meta marciano la mandó al córner.

Marte trataba de hacerse con la posesión pero en 21 minutos el partido se le complicó con la expulsión del volante Gil Sánchez por una plancha sobre José Portillo que el árbitro sancionó con roja directa. los visitantes debieron afrontar el encuentro, casi desde el inicio, con uno menos y aguantar.

APARECIÓ EL GOL

Aunque FAS tenía uno más, en el primer tiempo tuvo dificultades para buscar el arco rival hasta que Marvin Márquez deshizo el cero con una gran definición desde el borde del área tras un balón que tomó de primera y mandó al fondo de la red con una definición que despertó al Quiteño.

El gol de Choma Márquez para poner arriba a FAS en el marcador en contra de Marte. pic.twitter.com/z9EQO65z2s — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 19, 2022

FAS se fue con la ventaja pero además con una versión un poco más suelta, sin la misma presión tras el tanto de "Choma" que obligaba a Escudero a mover sus piezas para buscar el empate o evitar la goleada.

Marte sacó a los amorn atados Escudero y Palma por Oscar Castillo y Ramón Rodríguez para tener jugadores frescos en la media y saltar a presionar líneas para encontrar lo más pronto posible el empate.

FAS también hizo cambios en 58 minutos cuando comenzó a perder la posesión pese al jugador de más. "Quick" Mendoza entró para tomar el balón en tres cuartos de cancha, mientras que José Guevara entró para dar un respiro al lateral derecho y tener más salida por el extremo junto a Wilma Torres.

Pese a la ventaja numérica, Marte tomó el control del partido y buscaba con más insistencia el empate, dominaba la media y obligaba a FAS a retroceder cautelosamente en su propia área para evitar sorpresas.

Y con Peralta en ataque, los marcianos ganaban espacios porque obligaban a los centrales a tener más precauciones con el ex tigrillo. Los santanecos lo sufrieron en el segundo tiempo.

FAS sufrió, le alcanzó y casi sentencia su boleto a la siguiente ronda. La última fecha con Alianza será el examen final para los santanecos.