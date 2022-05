FAS gana al Platense y lo enfrentará en cuartos de final

El FAS sacó una victoria in extremis sobre el Platense (1-2) gracias a un gol de última hora del colombiano Jefferson Collazos, lo que produjo que el conjunto viroleño perdiera la cuarta plaza de la tabla general en la última jornada del Clausura 2022.



Los goles para FAS fueron anotados por Guillermo Stradella y por Jefferson Collazos. Mientras que Irvin Herrera anotó el único tanto del encuentro.



El Platense y el FAS se jugaban un partido de trámite en el estadio Toledo Valle previo al inicio de la fase decisiva de los cuartos de final del Clausura 2022.



Fue un encuentro abierto. Los viroleños y santanecos mostraron sus intenciones de poder romper la paridad desde el principio y no escondieron sus armas.



En el primer tiempo fue precisamente el ex portero viroleño Jonathan Valle quien negó en dos ocasiones el gol de Platense. El portero, titular en FAS por tercera vez en esta temporada, fue figura para los dirigidos por Jorge "el Zarco" Rodríguez.



Por el lado del FAS, Bryan Landaverde tomó las riendas del equipo y condujo la ofensiva tigrilla en zona plateada. Blamidir Díaz, el goleador del torneo, era custodiado por la zaga central del Platense, comandada por Wilber Arizala y Ronald Padilla.



Fue hasta el minuto 30, con un disparo precisamente de Bryan Landaverde, que de un error del portero Manuel González, el argentino Guillermo Stradella aprovechara en su remate de pierna derecha donde mandó el balón al fondo de la red.



El Platense siguió insistiendo, y sobre el último suspiro del primer tiempo, una gran jugada del extremo Wilmer Novoa ganó la banda y lanzó un centro directo hacia la cabeza del delantero nacional Rafael Burgos, pero el atacante falló en su intento de anotar el tanto del empate en el Toledo Valle.

SEGUNDO TIEMPO

En el segundo tiempo, el partido se intensificó en el medio campo. Los tigrillos intentaron aumentar el marcador sobre la portería de Manuel González, pero el Platense mostró un gram orden defensivo.

El Platense quería adueñarse de la cuarta plaza, y por eso, Ivan Ruiz realizó los primeros cambios en ataque y aportó por el delantero Irvin Herrera en vez de Rafael Burgos.

Precisamente, fue Irvin Herrera el autor del gol del empate a los 70 minutos del segundo tiempo. La jugada se originó desde el medio campo cuando en un balón aéreo que bañó a la zaga de FAS, el atacante pescó el esférico y cruzó a Jonathan Valle, quien hasta el momento era el responsable de mantener la meta en cero en la cabaña tigrilla.



Sin embargo, el final del partido sería favorable para el FAS. El técnico Jorge Rodríguez le atinó en las modificaciones porque hizo ingresar al colombiano Jefferson Collazos por Bladimir Díaz y efectivamente sobre el minuto 90, Collazos marcó el gol del triunfo.