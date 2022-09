FAS femenino viaja a Costa Rica para competir en torneo UNCAF

La escuadra tigrilla representará a El Salvador en el torneo Interclubes UNCAF que se va a llevar a cabo en Costa Rica.



Las vigentes campeonas del fútbol salvadoreño no han parado su actividad futbolística y buscarán dejar en alto el nombre de El Salvador en el certamen internacional.



El equipo que dirige Cristian Zañas integrará el grupo A del torneo con la Liga Deportiva Alajuelense, el Suchitepéquez de Guatemala y Jewel Fury de Belice.



El grupo B está formado por Saprissa, Tauro, Olimpia y Somotillo de Nicaragua. Las ganadoras de cada grupo jugarán una final para definir a las campeonas del certamen.



Las santanecas partirán este sábado hacia suelo tico y su debut será el domingo ante Suchitepéquez de Guatemala en el Estadio Morera Soto de Alajuela.



"Son rivales que han venido jugando, nosotros paramos por un tiempo. Son equipos muy duros, son las campeonas pero nosotros también somos un equipo duro", comentó la jugadora de FAS Sandra Maravilla.



Hay que recordar que el equipo femenino de FAS detuvo sus entrenamientos debido a la crisis administrativa que atravesó la FESFUT hace un mes y medio. A pesar del parón general en el balompié cuscatleco, las tigrillas retomaron sus sesiones hace una semana tras la invitación al torneo regional.



Según expuso el plantel fasista, la carta de invitación al torneo internacional llegó hace dos semanas y tras algunas pláticas con la junta directiva decidieron tomar el reto a pesar del corto tiempo de trabajo.



"Tenemos que ir a competir, es una institución grande en la que estamos y eso nos obliga a competir. Ha sido un trabajo corto pero duro. Ojalá la carta hubiera llegado antes pero no nos queda otra que seguir trabajando", expresó Sandra.



Cabe destacar que el torneo UNCAF es la única competencia para FAS en su categoría femenina ya que la comisión normalizadora no ha dado una postura oficial sobre el fútbol femenino.



"Es bastante complicado todo lo que ocurrió. Al fútbol femenino ni siquiera se le ha dado una fecha pero esperamos que no se olviden de nosotras", agregó la jugadora de FAS.