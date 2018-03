FAS está insatisfecho con los extranjeros

Emiliano Pedroso, técnico asistente de FAS, y Jairo Henríquez fueron los encargados de dar la cara por FAS luego del empate de 1-1 en casa frente a Dragón.

El asistente aseguró que el equipo trató de hacer su trabajo en el terreno de juego, pero reconoció que sigue fallando en la definición.

"Es el problema que tenemos. Este día tuvimos varias, pero no concretamos. Las tuvimos con Renderos, Mancía, Murialdo, Stradella, pero ninguna pudo meter el balón", dijo el argentino, quien en su etapa ce jugador vistió los colores del equipo santaneco.

Al consultarle sobre los extranjeros, Pedroso dijo que no están satisfechos con ellos. Sobre Murialdo y Stradella dijo que no concretan y sobre Teobaldo Torres explicó que no está cumpliendo. A criterio de Pedroso, cuando llegó al equipo mostró otro nivel, pero en los partidos no es igual.

"Lo vimos bien y por eso lo agarramos, pero a la hora de entrar a la cancha muestra otro nivel", agregó. Si bien no dejó ver que habrían sanciones para los foráneos, sí dejó ver que no lo están dando todo.

Por su parte, el Henríquez explicó que hay cierta presión y desesperación a la hora de entrar al terreno de juego.

"Siento que jugamos bien como equipo, pero no se nos dan los goles y entramos en desesperación", explicó. A su criterio cuando les anotan primero caen en es situación.

"Como que nos cuesta remontar. Cuando los equipos se echan atrás como hoy, nos complicamos", explicó el derecho.