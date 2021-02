FAS espera la llegada de dos colombianos

FAS llenará sus plazas de extranjero con dos jugadores colombianos, quienes según el técnico del conjunto tigrillo Jorge Rodríguez, estarán llegando a El Salvador en los próximos días.

El "Zarco", quien inició este jueves su segundo torneo con FAS, habló sobre la actualidad del conjunto santaneco. Destacó la importancia de la llegada de Carlos "Gullit" Peña, y sobre la decisión que se tendrá que tomar hoy con el tema del mediocampista Tomás Granitto.

NUEVOS RETOS

Ahora iniciamos un nuevo reto, en nuevo torneo. Esperamos llenar más las expectativas, el torneo pasado quedamos en deuda y por eso tratamos de traer los jugadores que sean necesarios para hacer que el equipo sea más competitivo.

GULLIT

De "Gullit" te puedo decir que primero es la calidad que él ha tenido en los equipos que ha jugado, pero lo más importante es que rinda y se involucre con el equipo, que le pueda rendir a FAS, porque eso se espera de todos los jugadores que vienen.

COLOMBIANOS LLENARÁN PLAZAS

Todos saben de Kevin Reyes y 'Gullit', más dos extranjeros colombianos que estarán llegando al país en los próximos días, uno es delantero y el otro es central, esperamos que puedan rendir

Mientras no firmen, o no sean presentados no se pueden dar nombres, a veces los jugadores no son contratados, y por eso tenemos que tener esa tranquilidad, ese cuidado, pero en los próximos días estarán llegando.

TOMÁS GRANITTO

Es una decisión que se tiene que tomar el día de ahora al final de la tarde pensando en mejorar el equipo

MÁS INCORPORACIONES

En este torneo no hay muchos jugadores libres que a uno le interesa, hay que esperar el próximo torneo, es poco a poco, ver las falencias que tuvimos en el campeonato y hacer el equipo más compacto.