FAS espera decidir esta semana su último extranjero

A falta de una semana para el inicio del torneo Apertura 2017, FAS sigue prolongando la contratación de su cuarto refuerzo extranjero.De acuerdo con el entrenador Cristiam Álvarez, la operación se está llevando a cabo de manera meticulosa. “Vamos a tener noticias esta semana. A ver si pueden venir uno o dos jugadores a prueba. No queremos remitirnos exclusivamente a lo que hemos visto en videos. Queremos equivocarnos lo menos posible”, declaró Álvarez.Sobre la posición solicitada en el apartado, Álvarez explicó: “Vemos que hemos encontrado competitividad en la generación de juego. Teníamos pensado traer un generador de juego. Y aún lo manejamos, si no encontramos a un ‘9’ que complazca la necesidad que tenemos de un goleador”.Previo al inicio de pretemporada, el FAS confirmó la continuidad de los jugadores argentinos Guillermo Stradella, Alan Murialdo y Matías Coloca.Asimismo, oficializó las contrataciones de los jugadores Juan Carlos Moscoso, Carlos Aparicio, Willian Maldonado, Walter Chigüila, Mauricio Cuellar y Willian Mancía.Según comentó Cristiam Álvarez, lo realizado por los recién llegados no ha desentonado con la actividad del resto de la plantilla.“Hay ansias por que el torneo empiece ya. Qué bien que iniciamos con el bicampeón y en condición de visita”, afirmó Álvarez, quien también señaló: “Lo tomamos como un reto personal. No por lo que pasó el torneo pasado, si no porque queremos dejar una buena imagen”.Este martes el FAS disputó su último partido de preparación y venció 2-1 al San Pablo Tacachico, con goles de Allan Murialdo y Fernando Castillo.“Ya estamos finalizando la preparación previo al primer juego del Apertura 2017. Esteramos terminar bien y que no tengamos ningún lesionado. Vamos a brindar las últimas indicaciones técnicas y estratégicas para culminar la pretemporada”, subrayó el DT.