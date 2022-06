FAS empata en juego amistoso ante Racing

Los tigrillos del FAS visitaron el estadio 21 de Septiembre de la ciudad de Armenia para jugar ante el local Racing Juniors que dirije el ex tigrillo, William Osorio y debió conformarse con un empate a dos goles ante el equipo sonsonateco que por poco le saca un triunfo.

Brayan Obregón de los locales anotó el 1-0 a los dos minutos de juego ante error de cobertura del portero Jonathan Valle.

FAS empató el partido a los 22 minutos de juego a través del unionense Wilma Torres quien tomó la asistencia de Guillermo Stradella quien rompió la línea defensiva de los sonsonatecos para ceder el balón al menudo atacante nacional para firmar el 1-1.

Pero los locales, a través del brasileño Josaelson Moraes anotó el 2-1 al 59' luego de una pifia de la zaga tigrilla.

Pero los tigrillos empataron al 77' cuando José Villavicencio, uno de las altas del equipo santaneco para el Apertura 2022 logró de larga distancia el 2-2.

Finaliza el encuentro �� Racing Jr con un empate de 2-2 en Armenia, Sonsonate.



Los goles anotados por: Wilma Torres y José Villavicencio ( Jugador que se encuentra entrenando con el equipo). pic.twitter.com/f5NtVQGEDs — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) June 19, 2022

Por otra parte, los mitológicos del Dragón cayeron este domingo en el estadio Juan Francisco Barraza a manos del Atlético Balboa, que jugará en la segunda división en la nueva temporada en el inicio de sus juegos de preparación tras su retorno a la primera división.

Los mitológicos a través de Javier Fermán por la vía del penal abrió el marcador al anotar al 68' el 1-0 luego de un primer tiempo muy trabado y sin acciones de peligro sobre ambas porterías.

Pero dos minutos después, Dany Cerros también de penal, empató el partido al engañar al portero William Torres de los mitológicos para el 1-1.

Atlético Balboa sorprendió al "benjamín" de la liga mayor cuando Florentín Álvarez al 78' firmó el 1-2, pero Dragón respondió tres minutos después cuando Melvin Cruz lograba el 2-2 luego de una remate de tijera por parte del jugador mitológico.

Pero los unionenses salieron respondones cuando al 83' el atacante Anderson Coreas firmó el 3-2 al levantarle el balón al portero Torres cuando intentó achicar su ángulo de tiro a portería.

OTROS RESULTADOS

La jornada dominical comenzó muy temprano cuando en horas de la mañana el Luis Ángel Firpo derrotó 3-2 al Atlas de San Alejo de la tercera división, partido celebrado de forma gratuita para los aficionados usulutecos en el estadio Sergio Torres Rivera.

Dos goles del nacional Steven Vasquez y un gol más de su nuevo refuerzo, Enrique Contreras, anotaron los goles del equipo pampero que maneja el migueleño Carlos Romero apenas en su quinto día de labor como timonel de los ultralempinos.

Los partidos de fogueo de los equipos de la liga mayor comenzaron el pasado sábado 18 con tres juegos amistosos.

En el estadio de Chalchuapa, el local Once Lobos cayó 1-5 ante el Once Deportivo de Ahuachapán con doblete de su nuevo refuerzo, el colombiano Ronald Benavides, ex atacante del Real Atlético Sonsonate de segunda división; un gol más de su otro refuerzo, el nacional Javier Bolaños que procede del FAS.

Al festín de goles se unieron el reservista Fernando Martínez y el atacante Carlos Herrera para la goleada del equipo del técnico Rodolfo Góchez quien hizo debutar también en la portería ahuachapaneca al mexicano Alejandro Dautt, quien vuelve al fútbol nacional tras su retiro voluntario del Santa Tecla hace un par de torneos cortos.

Mientras que en el estadio Tierra de Fuego, el local Jocoro empató a un gol con el equipo de Pipil de Cacaopera, recién ascendido a la segunda división gracias al gol de Nelson "el Pollo" Alvarenga.

Por su parte, el AD Chalatenango que maneja el nacional Edgar Henríquez, empató sin goles en el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango ante el Ilopaneco de la segunda división.

El equipo norteño pudo haberse llevado el triunfo pero el volante Diego Galdámez Coca falló penal en la segunda mitad del juego.