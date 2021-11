FAS, el segundo peor equipo en la segunda vuelta

Si solo se tomaran los números de la segunda vuelta del Apertura 2021, el FAS estaría en la undécima posición, superando únicamente al Municipal Limeño. El rendimiento del equipo tigrillo en los últimos nueve compromisos ha dejado mucho qué desear y el cuerpo técnico busca una mejoría de cara a la siguiente fase.

Los santanecos suman nueve puntos producto de dos victorias (ante el Municipal Limeño y Once Deportivo) y tres empates (frente a Jocoro, Platense y Chalatenango), perdió frente al Santa Tecla, Águila, Firpo, Alianza, dejando además un rendimiento de seis goles anotados y nueve recibidos, lo que contrasta seriamente con lo alcanzado en la primera vuelta donde fue líder con 25 unidades.

Ese buen colchón le ha permitido solo perder el liderato pues se ubican en la segunda plaza con 34 puntos, mismos que tiene el Águila. De hecho, los emplumados son el segundo mejor equipo en la segunda vuelta al sumar 17 puntos, mientras que el Alianza es el de mejor rendimiento con 21.

“La mentalidad del equipo es terminar en el segundo lugar, eso es lo que nostros pretendermos, independientemente de lo que otros equipos hagan, nosotros seguiremos trabajando para sacar el resultado”, dijo Jorge Rodríguez, entrenador tigrillo.

"Es un momento complicado para nosotros porque no encontramos el gol. La clave está en no darse por vencido y seguir trabajando. Hay preocupación porque FAS no puede pasar tanto tiempo sufriendo como lo estamos haciendo. Ahora hay que apelar al carácter y al trabajo, y es lo bonito que tiene el fútbol", expuso Rodríguez tras la derrota ante el Firpo hace un par de jornadas.

Los tigres han hecho los mismos nueve puntos que el Jocoro y Chalatenango, pero los fogoneros tienen mejor diferencia de goles (-2) mientras que los norteños, a pesar que tienen la misma diferencia (-3) han anotado más goles (11) que los santanecos (6). El FAS tiene el boleto en mano de cara a los cuartos de final, pero todo el plantel es consciente que deben mejorar su rendimiento si buscan revalidar la corona.

Celebración de Erivan Flores de FAS durante el partido de la primera división en el estadio Óscar Quiteño ante el partido contra Once Deportivo. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

EL MÁS GOLEADOR

El Alianza es el equipo más demoledor en la segunda vuelta y alcanzó rápidamente la clasificación a los cuartos de final con el liderato bajo el brazo. Además, con 20 goles anotados en la segunda vuelta son el de mejor promedio y cuentan con el Hombre Gol del torneo Duvier Riascos.

En la otra cara de la moneda está el Municipal Limeño con un torneo para el olvido pues se ubican en el fondo de la tabla y son el único equipo que no ganó en esta segunda vuelta y el más goleado, junto con el Chalatenango con 14 tantos recibidos.