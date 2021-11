FAS, el campeón defiende el título

FAS es el defensor del título y navega entre las dudas ante la irregularidad que le significó la segunda vuelta aunque haya terminado segundo en la clasificación del Apertura 2021.



Pero el cuadro santaneco tiene armas. Han conseguido reafirmar la idea del técnico Jorge Rodríguez en su tercera temporada al frente de los santanecos, cuya directiva ha tenido paciencia con el proyecto y fruto de esa renovación, FAS asume la ronda como vigente campeón.



Los tigrillos tienen tareas pendientes en ataque porque cerraron la fase regular como el menos goleado pero no estuvieron acertados de cara al gol en esta segunda vuelta.

sobre todo tras la fecha 12 en la que los santanecos pasaron tres partidos sin encontrar el gol.



Además, el equipo no ha convencido en partidos importantes. Ante Águila, su rival histórico, empató en el Barraza 1-1 y cayó en casa por 0-1 en el estreno de Alberto Castillo en el banquillo migueleño.



Resultado similar ante Alianza, que le ganó en la primera vuelta por 1-0 y le sacó un resultado similar en el Quiteño con un tanto de Riascos desde el manchón penal.



Aunque al equipo se le podría juzgar por no sacar resultados ante los rivales más complicados, lo cierto es que será en la fase definitiva en la que el todavía campeón tendrá que imponer su categoría.



NUEVOS ROSTROS

En el cierre de la primera vuelta la buena noticia fue el acierto goleador de Clayvin Zuniga pero también del colombiano Luis Peralta, criticado por la afición pero que ha respondido en varias instancias del campeonato.



Pero también el plantel ha aprovechado los recambios de José "Clavito" Portillo, Edson Meléndez y Kevin Ayala, además del gran rendimiento de Gerson López que ha reforzado la meta tigrilla.



La principal duda la ha generado Mateo "el Turco" Ahmed, delantero del plantel que todavía no ha marcado ni ha hecho diferencia en las rotaciones del "Zarco".



"El equipo tiene que mejorar. Se viene una etapa bonita del torneo en la que un error te puede dejar fuera y tenemos que salir concentrados, porque hay plantel para seguir adelante", dijo Rodríguez a las puertas de los cuartos de final.



El estratega reconoció que "siempre se puede mejorar. El equipo cerró como el menos goleado y eso demuestra la solidez que tenemos. El jugador que entre tiene que estar preparado y demostrar por qué está en este equipo. Somos el campeón y tenemos que defender el título, vamos partido a partido y cada encuentro es una final", concluyó.

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DF



FAS 37 22 11 4 6 31 18 13