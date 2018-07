FAS: dos semanas y cuatro partidos importantes en arranque del Apertura 2018

El FAS tiene cuatro partidos de alta exigencia en el que será sin duda uno de sus arranques de temporada más frenético. En dos semanas disputará cuatro partidos: Alianza y Águila por el Apertura 2018 y la serie de cuartos de final de Liga CONCACAF ante el Pérez Zeledón de Costa Rica.

Raúl Renderos, capitán tigrillo, analizó el inicio del torneo y el cambio en el banquillo del equipo. Cree que el FAS no cambió mucho y que se maniene el estilo de juego que mostraron en el Clausura 2018.

"Es importante arrancar bien. Prácticamente tenemos el 90 % del equipo que venía del Clausura 2018, nos conocemos bien, hicimos buenas cosas el torneo pasado y ya pasamos la página. Como equipo soñamos alcanzar grandes cosas, avanzar en CONCACAF y disputar otra final del torneo local en diciembre", dijo Renderos.

Que sean ya nueve años sin títulos no significa que este FAS no se mentalice en volver a la cúspide. "FAS siempre se prepara para el campeonato, muchas veces se nos ha negado. A nosotros nos toca intentarlo para conseguir el objetivo (ganar la corona número 18). No lo hemos cumplido pero tenemos el compromiso", expuso el defensor y volante de marca.

ALIANZA, PRIMER RETO

El domingo el bautizo lo hará el Alianza, equipo al que Renderos conoce bien.

"Sabemos lo que representa vestir esta camiseta de FAS y la importancia de iniciar bien ante un rival como Alianza. No sólo pensamos en este primer juego del torneo porque son cuatro los partidos exigentes en estas dos semanas, pero primero esperamos llegar bien al Cuscatlán", agregó.

En cuánto a qué cambios ha tenido el equipo, de un torneo a otro, Raúl Renderos mencionó: "Es el mismo equipo. Solo cambiaron algunas cosas. El técnico (Álvaro Gómez) es nuevo pero son pocas cosas las nuevas que hay que hacer. Obviamente cada técnico tiene su idea y por el estilo del torneo pasado se manejará de la misma forma. Dowson Prado, su asistente, conoce el medio y eso favorece. Como grupo, trataremos de hacer las cosas bien para ser protagonistas".