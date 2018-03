FAS confirmó otras altas para el Apertura 2017

¡Bienvenido a tu nueva casa, William Mancía!

El defensor lateral derecho ha firmado por dos torneos cortos.

El FAS confirmó este día dos nuevas altas para el torneo Apertura 2017 con la llegada del lateral William Mancía y la renovación del portero argentino Matías Coloca.Respecto al guardameta el mismo Coloca confirmó al programa radial “Las voces del ascenso” de Radio Keops FM 90.1 de Argentina que seguriá en el equipo tigrillo que en su cuenta retuiteó las declaraciones del suramericano.“Ahora estamos de vacaciones y empezamos a entrenar la última semana de junio la pretemporada. Tranquilo y descansando un poco”, comentó Matías Coloca.“Al principio me costó la adaptación no en la vida sino en lo futbolístico y si bien no es un potencia futbolística hoy El Salvador no deja de ser una primera división y el ritmo es otro", agregó.Además, el equipo santaneco, a través de sus redes sociales, dio la bienvenida al lateral derecho William Mancía que el torneo anterior defendió los colores del descendido Universidad de El Salvador (UES)Ayer el FAS confirmó la llegada de William Maldonado, procedente del campeón nacional Santa Tecla.