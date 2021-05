FAS campeón en el fútbol femenino

FAS venció a Alianza Women en la final femenina luego de un encuentro que se tuvo que definir desde la tanda de penales. Las santanecas se proclamaron campeonas del Clausura 2021 y conquistan su segundo título en el fútbol femenino.



La portera de las tigrillas, Roxana Vega fue la heroína de la noche al detener dos penales en la lotería y darle el campeonato a las santanecas.



Tigrillas y paquidermas igualaron a uno en el tiempo regular con goles de Francisca González y Brenda Cerén, sin embargo, no se hicieron daño en el alargue y en los penales estuvieron más certeras las felinas.



El partido se presentaba llamativo ya que era la tercera final consecutiva entre capitalinas y santanecas. Por una parte, Alianza Women quería prolongar el reinado en el fútbol femenino alcanzando su sexto título mientras que FAS queria desquitarse las últimas dos finales perdidas ante las aliancistas.



El partido inició favorable para la escuadra santaneca con Zulia Menjívar y Sandra Cortes manejando los hilos del partido en el medio campo.



Por el otro lado, Alianza Women especulaba y trataba de aprovechar algún contragolpe por medio de Brenda Cerén por el sector derecho como jugadora más inquieta para la zona baja tigrilla.



Precisamente por medio de Sandra Cortes Maravilla, FAS tendtía su primera ocasión con un tiro libre que recepcionó de gran manera la portera de Alianza. Un minuto después, Tatiana Tereson se incursionó en el área capitalina y fusiló a la guardameta, Ingrid Gutiérrez, sin embargo, la guardameta se lució con una atajada y ahogó el grito de gol en Las Delicias.



La tercera fue la vencida para las santanecas ya que sobre los 17 minutos del encuentro, Francisca Gonzáles robó un balón en la salida de Alianza y se encarriló a la meta de Gutierrez a quien venció en un mano a mano para abrir el marcador en la gran final.



Luego del gol santaneco, las dirigidas por Kalimba Sosa dieron un paso al frente y adelantaron líneas en busca del gol del empate.



La ocasión más clara de la escudra alba llegaría con un tiro libre de Mayquelling Márquez que se fue cerca del ángulo derecho de la cabaña de FAS y ahogó el grito de gol en las tribunas.



Poco a poco, las jugadoras de Alianza comenzaría a hilvanar jugadas de cara al marco de Roxana Vega, sin embargo, las vigentes campeonas carecían de profundidad y no pudieron evitar irse en desventaja al medio tiempo.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, Kalimba Sosa le dio ingreso a Liliana Payés en lugar de Paola Cerén para darle profundidad al ataque albo.



Poco a poco, la escuadra de Ofni Bolaños iba a replegarse en el terreno de juego para cerrale los espacios a las paquidermas.



A pesar del ingreso de Payés, Alianza Women mostraba indicios de desesperación con muchas imprecisiones en los pases mientras que las tigrillas trataban de retener el balón el mayor tiempo posible y frenar el ritmo de juego.



Sobre los 63 minutos, la árbitro Sandra Benítez no se animó a cobrar un penal luego de una falta en el área sobre la jugadora Sandra Cortés que reclamó todo el público azulgrana en el estadio.



Sobre minuto 79', Alianza Women igualaría el marcador por medio de Brenda Cerén, quién remató de cabeza un tiro libre por el sector derecho y alojó el esférico en eñ fondo de la red.



Los últimos minutos fuéron un asedio de Alianza donde buscaban el gol del campeonato. Sin embargo, la final quedó igualada y todo se fue al alargue.



TIEMPO EXTRA

En el tiempo suplementario, el ritmo de juego fue igual que el final de los 90 minutos, con un Alianza que se mostraba físicamente y anímicamente superior a la escuadra santaneca.



A pesar de la condición física, FAS logró llegar en algunas oportubidades por medio de Claudia Morales.



En el segunto tiempo extra nuevamente FAS le apostó al contragolpe donde cerca estuvo Morales de romper el empate.