FAS buscará desquite el sábado ante Sonsonate

FAS se declaró listo para recibir este sábado por la tarde en su estadio a Sonsonate en el marco de la fecha dos de la primera fase del torneo Apertura 2020.

Ambas oncenas llegan con la derrota sobre sus hombros como visitantes tras caer los tigrillos 3-1 a manos del Isidro Metapán y Sonsonate 4-1 ante el Once Deportivo.

Para William Adalberto Osorio, asistente técnico de Jorge "el Zarco" Rodríguez, el partido de este fin de semana reúne las condiciones como para reivindicarse ante la afición tigrilla tras el bochorno en el "Calero" Suárez.

El sábado debemos salir con la mentalidad ganadora ante un rival difícil a fin de retomar la confianza. Como FAS debemos trabajar duro para obtener buenos resultados", sintetizó el ex capitán tigrillo.

Pero FAS ha sufrido bajas importantes tras la derrota ante los jaguares ya que un total de cuatro jugadores están abajo de su rendimiento físico por lesión.

El FAS tuvo durante el choque ante los metapanecos dos bajas importantes: El lateral izquierdo Ibsen Castro y el contención Néstor Raúl Renderos.

Antes, FAS reportaba al portero Nicolás Pacheco y al paraguayo Diego Areco fuera del 11 inicial ante los jaguares, de igual manera el contención Julio César Amaya; aunque el mediocampista nacional y el ariete guaraní sumaron minutos en la recta final del duelo ante los caleros.

Pero las bajas no le preocupan a Osorio quien admitió que hay material humano dentro del plantel santaneco para suplirlos.

"En el caso de (Raúl) Renderos está (Edwin Mauricio) Cuéllar que lo puede sustituir, pero hay que replantearnos, el sábado no se hizo la mejor presentación y debemos el sábado que mejorar", aseguró el asistente técnico de los tigrillos.

Osorio dijo además que sobre (Julio César) Amaya y (Diego) Areco ambos han trabajado bien ya que como sabemos los dos comenzaron tarde su incorporación al equipo y eso son buenas noticias", resaltó. "Los probables cambios están definidos, todos en el plantel están en óptimas condiciones para el sábado, creo que es importante señalar que los que lleguen nos echarán la mano para salir bien del partido.

El auxiliar técnico de Rodríguez consideró que el rival del sábado tiene sus condiciones como para amargarles un poco la tarde, aunque consideró que "sabemos que Sonsonate llegará a jugar, no hay que ser acomodados, hay suficiente material humano que pueden suplir a los ausentes, la última palabra la tiene el profesor Rodríguez, él es el responsable para conocer quiénes jugarán ante Sonsonate."

COMPROMETIDOS

Sobre ese punto, el mediocampista Julio César "Chan" Amaya y el portero chalateco Kevin Carabantes reconocen la importancia que implica el duelo de este fin de semana ante los cocoteros en casa.

Amaya reconoció que ha sido difícil su incorporación al trabajo del técnico Rodríguez ya que admitió que "lastimosamente al inicio de la pretemporada me desgarré, la recuperación fue buena, solo al final de la recuperación tuve un inconveniente al inflamarse mi cuadricep, no sé por qué sucedió eso pero ya por lo demás ya recuperado al 100% por ciento para estar a la orden del profesor Rodríguez."

Amaya destacó que el no estar en el 11 inicial de FAS como ha sido lo normal el fin de semana anterior no le ha restado confianza.

"El fin de semana pasado era consciente que no podría sumar muchos minutos de juego porque no venía entrenando, apenas sumaba una semana de trabajo grupal pero trabajé a conciencia, sin dolor o molestia, será ya decisión del profesor Rodríguez si me toma en cuenta en el equipo titular", admitió.

Por su parte, Carabantes saltó como titular ante los jaguares y reconoció que "ha sido una semana bien jodida por todo lo que sucedió, no rendimos lo que debimos hacer, pro el sábado saldremos por todo, debemos limpiar la imagen que proyectamos ante Metapán, seremos agresivos ante Sonsonate a fin de alcanzar nuestra primera victoria del torneo y qué mejor que hacerlo en casa."

Carabantes admitió que "cometimos muchos errores que al final nos costó caro por la derrota, hemos trabajado en la semana en corregirlos y buscar hacer mejor las cosas ante un rival incómodo."

Amaya dijo además que "estamos conscientes que el sábado pasado no hicimos el mejor partido, esperamos que el sábado en casa podemos hacer el fútbol que el profesor quiere y revertir todo lo que sucedió."

Sobre el rival, el "14" de los asociados aseguró que "Sonsonate es un equipo difícil, que está pasando también por el problema de tener algunos jugadores con lesiones pero igual será un rival digno, la mayoría de equipos en casa llegan a jugar muy atrás, hay que ser pacientes para manejar el balón y el partido para abrirlo."