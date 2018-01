FAS aún no cierra la opción de Dustin Corea

El FAS confirmó que todavía tiene interés en la contratación de Dustin Corea, pero de no haber una respuesta con el seleccionado nacional el jueves ya no podrá ser posible su incorporación.

Guillermo Morán, presidente del equipo santaneco dijo que el último día para la inscripción de jugadores en la primera división es el 2 de febrero, pero hasta ahora el futbolista residente en Estados Unidos no había tomado una decisión.

“Si hay interés, lo está analizando el señor Salvador Polanco que es el director deportivo del Club. Hasta hoy no podemos confirmar, nosotros tenemos hasta el 2 de febrero para la inscripción y él tendría que venir a firmar la documentación y poder tramitar su transferencia”, comentó Morán.

Dustin Corea está entrenando con el Timbers de Portland, donde ya milita Andrés Flores.

"No ha avisado nada, estamos esperando, pero él es el comprometido a llamar y comunicarse con el club. No hemos hablado en estos días, ya le lanzamos la propuesta; lo que corresponde al club ya lo hicimos y estamos esperando. Si no llama, nos vamos a quedar así", dijo Salvador Polanco, director deportivo del FAS.

De no lograr acuerdo con el legionario, Guillermo Morán comentó que ya no harían más contrataciones por lo que el tema de fichajes estaría cerrado.